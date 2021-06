Turismo em alta: Luciano Hang visita a Serra Catarinense

A Serra Catarinense conviveu uma grande redenção no turismo neste último feriadão com hotéis, restaurantes pousadas com a lotação máxima. Muito movimento de turistas, artistas e a atividade econômica em alta por conta de toda essa divulgação e projeção da Serra Catarinense no cenário da mídia nacional.

Cidades como São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Urupema e até mesmo Lages conviveram dias extraordinários e de mão cheia.

Até mesmo o famoso empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, resolveu fazer turismo na Serra Catarinense passando pelo Boqueirão Hotel Fazenda, durante a gravação do Programa “Em Harmonia” e é claro, desfrutando de tudo o que a Serra tem de melhor para oferecer: o aconchego do clima frio, as belas paisagens, o fogo na lareira, o pinhão na chapa e os excelentíssimos vinhos de altitude.