CCJ aprova o título de “Capital Nacional do Frio” para Urupema

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1389/19, do Senado Federal, que confere ao município de Urupema (SC) o título de Capital Nacional do Frio.

A proposta, apresentada pelo senador Esperidião Amin (PP-SC), recebeu parecer favorável do relator, deputado Darci de Matos (PSD-SC). A análise na CCJ ficou restrita aos aspectos constitucionais, jurídicos e de técnica legislativa da matéria.

O texto seguirá para sanção presidencial, a menos que haja recurso para que seja analisado pelo Plenário da Câmara. A matéria foi aprovada também pela Comissão de Cultura.

Urupema está localizada na serra catarinense e sua altitude média é de 1.425 metros, a mais alta do estado. Considerada uma das cidades mais frias do País, tem sua temperatura média anual de 14ºC, podendo chegar a temperaturas negativas no inverno.

“Urupema é uma cidade eminentemente fria, a mais fria do Brasil”, afirmou Darci de Matos. “Esse título vai dar um destaque nacional e mundial à querida cidade de Urupema. Vamos alavancar o turismo.”

