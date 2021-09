Vacinação em SC: mais de 140 mil adolescentes estão vacinados contra o coronavírus

Desde de 1º de setembro, os municípios catarinenses foram autorizados a ampliar a vacinação para o público dos 12 aos 17 anos. Nesta quinta-feira, 23, o Estado ultrapassou a marca de 140 mil adolescentes que receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Os dados são do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações.

Ao todo, 140.893 mil adolescentes já receberam pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus. Dados do IBGE apontam que há em Santa Catarina 549.894 crianças e adolescentes, nesta faixa etária, aptos a receber a vacina.

“O Estado se manteve firme no propósito de proteger nossos adolescentes. Mesmo com os percalços, nós seguimos recomendando aos gestores municipais que dessem prosseguimento a vacinação desse público. Esse é um marco histórico. A vacina é o caminho para que a batalha contra essa doença seja vencida. A nossa luta segue para que possamos avançar ainda mais, buscando vacinas seguras também para as nossas crianças”, afirma o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

A Secretaria de Estado da Saúde distribuiu novas remessas aos municípios nesta quarta-feira, 22, e deverá seguir encaminhando lotes às Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVEs), de acordo com o envio de doses por parte do Ministério da Saúde. Há previsão de chegada nos próximos dias de mais 177.840 mil doses a Santa Catarina, das quais 60 mil são para adolescentes.

Por Karla Lobato

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde – SES