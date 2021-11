Programa da Santur conquista terceiro lugar em desafio do Ministério do Turismo

O Programa Inovatur, da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), conquistou nesta quinta-feira, 18, o terceiro lugar no Desafio Turistech Brasil, na categoria Destino/Academia/Empresas. A competição de inovação nacional foi promovida pelo Ministério do Turismo em parceria com o Wakalua Innovation Hub – primeiro polo global de inovação em turismo -, e em colaboração junto à Organização Mundial do Turismo. Ao todo, foram 351 inscrições de 24 estados brasileiros.

O anúncio dos projetos inovadores mais bem colocados foi feito em uma transmissão online. Na categoria em que o Inovatur ficou na terceira colocação, o programa Sirío, Sistema de Inteligência Turística do Rio Grande do Norte, levou o primeiro lugar enquanto que Curitiba, Destino Inteligente, ficou em segundo. Foram oito finalistas selecionados para a última etapa desta categoria.

“Esse é um prêmio que evidencia o Programa Inovatur para o Brasil e isso significa que estamos no caminho certo. A inovação precisa estar no turismo e nós aqui na Santur buscamos isso. Quero parabenizar toda a equipe que realiza o Inovatur e também a nossa parceria com a Fapesc e demais parceiros deste belo programa. Esse prêmio nos incentiva a avançar ainda mais com o Inovatur”, disse o presidente da Santur, Renê Meneses.

A avaliação dos projetos do Desafio foi feita por líderes do turismo e da inovação. A análise se baseou em quesitos como contribuição ao turismo, natureza inovadora e grau de desenvolvimento, entre outros. As melhores iniciativas de cada categoria conquistarão visibilidade no Brasil e no exterior, além de mentoria com especialistas em turismo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) até março de 2022.

Sobre o programa

O Programa Inovatur é uma iniciativa da Santur, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), que seleciona propostas inovadoras e de diferentes segmentos do turismo das 13 regiões turísticas do Estado. Na primeira edição, o Inovatur aportou um investimento de R$ 300 mil e, agora, em sua segunda edição, são investidos R$ 912 mil, com um aporte de até R$ 60 mil para os 16 projetos selecionados.

“Estar entre os três finalistas num dos principais prêmios de inovação do Brasil é um grande estímulo para nós do Governo do Estado. O Desafio Turistech Brasil vai possibilitar visibilidade no Brasil e exterior do Inovatur, primeiro programa de inovação do Brasil focado no turismo. Isso fortalece os trabalhos da Santur e de todo o turismo catarinense! São novos projetos e soluções inovadoras que estão surgindo no mercado, trazendo ainda mais um diferencial aos nossos produtos turísticos “, destacou a diretora de Estudos e Inovação da Santur, responsável pelo Inovatur, Luana Emmendoerfer.

O Desafio Turistech Brasil integra uma parceria entre o MTur e o Wakalua para estimular a inovação em turismo no Brasil e melhorar a competitividade do setor por meio da transformação digital de organizações públicas e privadas da área.

Por Renan Koerich

Assessoria de Imprensa

Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – Santur