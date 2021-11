SAP nomeia mais 123 agentes de segurança socioeducativos

A Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa (SAP) nomeou mais 123 Agentes de Segurança Socioeducativos do concurso público 001/2016, conforme ato publicado nesta quarta-feira, 17, no Diário Oficial do Estado. Os novos servidores públicos irão assumir suas funções nas unidades em Chapecó, Criciúma, Florianópolis/São José, Joinville, Lages e São Miguel do Oeste.

Os nomeados têm até 30 dias para tomar posse. Nos próximos dias os futuros servidores receberão um comunicado, por meio eletrônico e físico, com todas as orientações como datas e documentação necessária para a posse e início das atividades. A Gerência de Gestão de Pessoas da SAP disponibiliza um e-mail para dúvidas: cadastro@sap.sc.gov.br.

Por Jacqueline Iensen

Assessoria de Imprensa Secretaria da Administração Prisional e Socioeducativo (SAP)