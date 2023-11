SC-110 é liberada entre São Joaquim e Urubici após obras de emergência

A SC-110, que liga as cidades de São Joaquim e Urubici, na Serra Catarinense, foi liberada na manhã desta terça-feira (28) após obras de emergência na ponte na chegada de Urubici. A ponte estava totalmente interditada quando houve avarias em sua cabeceira devido às fortes chuvas que atingiram a região.

Segundo informações, foram realizadas obras complementares de emergência e a troca de uma adutora de água, colocando lascões de pedras e liberando o trânsito em meia pista. Ainda não há uma previsão de quando a obra seja concluída por completo.

Além disso, a informação é de que está tendo passagem pelo trecho da descida do Avencal, também na SC-110, trecho que apresentou deslizamentos. No entanto, os motoristas ainda devem trafegar com cuidado devido às condições de chuva e à possibilidade de novos deslizamentos de terra