Gigantesco telescópio de rádio feito para caçar aliens é ligado na China

O FAST, gigantesco telescópio de rádio feito para caçar aliens, está finalmente 100% operacional e aberto a pesquisadores de todo o mundo na China.

FAST é a sigla de “Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope”, ou “Telescópio de Rádio Esférico de Abertura de 500 metros”. O dispositivo está pronto desde 2016, mas só foi ligado agora, depois de vários anos de testes.

Potencial enorme

O aparelho – um recorde para maior radiotelescópio de prato único, com diâmetro de meio quilômetro – é 2,5 vezes mais sensível que qualquer outro radiotelescópio do mundo, e possui um alcance possivelmente 4 vezes maior que o segundo mais largo telescópio de prato único.

Agora que se encontra completo, deverá ajudar astrônomos de todo o mundo a estudar novos cantos do universo e talvez até descobrir sinais de vida alienígena.

As descobertas potenciais são com certeza inúmeras – somente durante as rodadas de teste, os cientistas trabalhando no FAST encontraram 102 novos pulsares, mais do que o total descoberto por pesquisadores de todo os EUA e Europa no mesmo período. [Futurism]

Por Natasha Romanzoti