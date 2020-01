Alerta! Queda de Barreira entre Bom Jardim da Serra e São Joaquim

A Polícia Militar Rodoviária alerta aos usuários da SC-390, entre São Joaquim e Bom Jardim da Serra sobre a queda de uma barreira sobre a pista.

Segundo as informações repassadas pelos policiais rodoviários, a barreira caiu por volta das 5h00min da manhã desta sexta (17) no Km 380,100, próximo ao britador da CONFER deixando o trânsito em meia pista. Por sorte nenhum veículo foi atingido.

A Polícia Rodoviária do Posto 21 está no local, o trecho foi sinalizado e já foi efetuado contato com a Prefeitura de Bom Jardim da Serra para que seja feita a desobstrução do trecho.

Com informações da 1° Cia / 2 ° Batalhão de Policia Militar Rodoviária

ATUALIZAÇÃO

A Prefeitura de Bom Jardim da Serra já efetuou a desobstrução e limpeza da via com sucesso ainda na parte da manhã e o Trânsito já segue normalmente pela SC-390.