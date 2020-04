Alimentos verdes são parceiros do sistema imunológico

A nutricionista Letícia Tizziane relata que agrião, brócolis e espinafre fortalecem as defesas do organismo

Para combater a disseminação do novo Coronavírus, especialistas orientam sobre as medidas de prevenção indispensáveis nesse período, fomentando a importância do isolamento domiciliar e da higienização pessoal e dos ambientes. Outro fator fundamental é a alimentação saudável para aumentar e fortalecer as defesas do organismo e, consequentemente, aumentar a imunidade. A nutricionista do Fort Atacadista Chapecó, Letícia Tizziani, destaca que a vitamina C contribui para a produção de glóbulos brancos e de células do sistema imunológico.

Um alimento que exerce esse papel faz parte do grupo das hortaliças. O agrião acompanha diversos pratos e, além de um toque picante e saboroso, é rico em vitaminas do complexo A, B, C e K. Também é composto por minerais como potássio, ferro, cálcio e fósforo. “Essa verdura ajuda nas vias respiratórias e tem ação descongestionante: elimina muco e secreções. É recomendado para bronquite, tosse, resfriado e infecções virais e bacterianas”, explica Tizziani.

Além de aumentar a imunidade, o agrião facilita o processo digestivo, pois é um alimento rico em fibras. Também reduz a pressão arterial, fortalece os ossos e os músculos, previne diabetes, fornece energia para o corpo e contribui no combate ao câncer. “É fundamental aproveitar os benefícios desse alimento para o corpo. Outro fator positivo é que pode ser facilmente adicionado a alimentação. É possível refogar ou acrescentar em sopas, saladas e sucos”, complementa a nutricionista.

Para ampliar os anticorpos a recomendação é a ingestão de uma verdura bem conhecida pela maioria das pessoas – o espinafre, que é fonte de vitaminas A, B, C, E e K. Também é rico em ferro, cálcio, magnésio e potássio, que participam da formação dos ossos e dos dentes, na saúde muscular e na prevenção de câimbras. Além de aumentar a resistência e a energia. Uma xícara da verdura cozida fornece a quantidade de vitaminas A e K que uma pessoa precisa por dia.

O brócolis também compõe a família dos alimentos verdes benéficos. É fonte de ácido fólico, antioxidantes, fibras, cálcio e vitaminas A e C, que aumentam as defesas do corpo, conservam os vasos sanguíneos, auxiliam na cicatrização e no crescimento dos ossos.

“Equilibrar a alimentação e acrescentar esses alimentos no cardápio é indispensável. É necessário suprir as necessidades do corpo e fortalecer o sistema imunológico para combater as doenças, além de tornar a hidratação um hábito. Beba água!”, salienta Tizziani.

MODO DE PREPARO

Para preparar as verduras sem perder os nutrientes, há uma orientação valiosa: coloque água para ferver, arrume o escorredor de massa de alumínio e deixe cozinhar no vapor durante 15 minutos. “Nesse caso, a perda das vitaminas é de, aproximadamente, 10 a 30%. Se for cozido direto na água perde-se cerca de 40 a 60% da vitamina C dos vegetais”, explica Tizziani.

EXERCÍCIOS FÍSICOS

Além de ampliar o cardápio e de cuidar o preparo das refeições, os exercícios físicos são bons aliados para fortalecer o sistema imunológico. A acadêmica do curso de Educação Física, Aliny Carla Rosa, recomenda 30 minutos de exercícios físicos, pelo menos cinco dias da semana, para aumentar a resistência física e a imunidade.

Para idosos recomenda-se exercícios funcionais: sentar/levantar da cadeira e tríceps testa (deitar no chão, manter o tronco estabilizado e flexionar os cotovelos até o ângulo de 90 graus, alinhados com os ombros). Em pé deve-se optar pela rosca alternada. Os exercícios podem ser executados de cinco a seis séries, com 15 a 20 repetições.

Nos treinos também podem ser realizados: polichinelos, pular corda e subir/descer degraus e abdominais (prancha abdominal, remador, abdominais supra e infra). Jovens e adultos devem substituir a atividade de sentar e levantar por agachamento livre, além de acrescentar ao treino flexão de braço (apoio).

POR MARCOS A. BEDIN