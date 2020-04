Villa Francioni prevê produção de 100 mil garrafas de vinho em 2020

Mesmo trabalhando com número reduzido de funcionários e respeitando as determinações das autoridades de saúde, o período de colheita das uvas, iniciado há pouco menos de um mês, já traz bons resultados à Villa Francioni. A vinícola de São Joaquim estima, apenas neste ano, uma produção de 100 mil garrafas de vinho, incluindo, 50 mil tintos, 35 mil rosés, 10 mil brancos e 5 mil espumantes. O período, que celebra a alta qualidade das uvas, deve se estender até meados da segunda quinzena de abril.

Desde o fim do ano passado, São Joaquim vem sofrendo com a falta de chuvas na região. Apesar da forte estiagem que se abateu sobre o local, o tempo seco se mostrou um forte aliado. “Estamos conseguindo atingir uma maturação completa das uvas, com excelente sanidade, algo muito importante para a qualidade futura dos vinhos”, explica o enólogo Nei Rasera.

A vinícola reitera que está atendendo a todas as recomendações das autoridades de saúde. Suspendeu as visitações e as atividades da loja da vinícola no dia 18 de março. E segue fazendo as vendas online da seguinte maneira: fone (49) 99815-5600 ou no e-mail televendas@villafrancioni.com.br. Para falar com a loja, os contatos são: (49) 99983-1018, ou eventos@villafrancioni.com.br e villafrancioni@villafrancioni.com.br. Já os contatos com o comercial são: (48) 99191-2806, ou comercial.1@villafrancioni.com.br.

Por Paulo Scarduelli

Fotos: Divulgação VF