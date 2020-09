Cuidado! Golpe do WhatsApp agora está sendo aplicado via Instagram

Golpistas do WhatsApp usam contas falsas no Instagram | Foto: Antonbe / Pixabay.

NÃO CAIA NESSA!

Um novo modelo de golpe do WhatsApp feito via Instagram está fazendo vítimas na internet. A ação é simples, mas basta um lapso de desatenção para você cair na armadilha. Perfis falsos se passam por lojas verdadeiras e entram em contato com pessoas que postaram reclamações nas páginas oficiais destas empresas no Instagram.

Os golpistas pedem seu número de celular e depois tentam acessar o seu WhatsApp em outro dispositivo. Para isso, eles vão pedir o código de verificação que o próprio WhatsApp vai enviar por mensagem de texto (SMS) para o seu celular. Caso você passe esse número, eles conseguem acessar o seu WhatsApp e pedir dinheiro “emprestado” aos seus contatos.

“Eles começam a mandar ‘oi’ para todo mundo. Quem responde, eles vão dando sequência na conversa. Uma amiga minha quis me ajudar e pagou. O que me surpreendeu foi a ousadia. Eles estão de olho nas reclamações das pessoas. E as empresas também deveriam criar alguns alertas”, reclama Thaísa, que teve que trocar de número e avisar todos os seus contatos que tinha sido vítima do golpe.

A principal dica para evitar o golpe é criar uma verificação em duas etapas no seu WhatsApp (veja abaixo como fazer). Desta forma, qualquer dispositivo que tentar acessar, terá que colocar mais uma senha que você criou.

Dicas para evitar cair em golpes no WhatsApp

Ative a verificação em duas etapas

Veja como fazer:

Vá nas configurações do aplicativo e selecione o campo “conta”;

Procure pela opção “verificação em duas etapas” e ative;

O serviço pedirá uma senha de seis dígitos (obrigatória) e um endereço de e-mail (opcional);

Está feito: toda vez que seu número de telefone for registrado, o WhatsApp sempre pedirá essa senha.

Desconfie de erros ortográficos e contatos que pedem códigos enviados por SMS

Analise com cuidado a coerência e a maneira com que as mensagens foram escritas.

Verifique o contato que está enviando a mensagem

Normalmente, os números de empresas são contas do WhatsApp Business e têm todas as informações da empresa, logomarca e DDD da mesma localidade onde a empresa fica. Verifique sempre essas informações.

Não forneça dados pessoais a quem você não conhece

Essa é uma dica de privacidade que se aplica em toda a nossa vida. Não forneça seus dados pessoais, de documentos ou contas em banco para contatos que você não conheça ou não confia.

Com informações Tribuna