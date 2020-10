Bebê dormiu e você precisa colocá-la no berço? “Espere 20 minutos”, aconselha psicóloga

Esse tempinho é muito mais importante pro bebê do que você imagina!

Quando o bebê cai no sono no colo, é normal tentar levar a criança para o berço o mais rápido possível. Mas a pressa é inimiga da perfeição. Afinal, de que adianta levar a criança para o berço e ter que voltar logo em seguida, ou acordá-la sem querer e ter que fazê-la dormir de novo? Para evitar atrapalhar o descanso da criança, vale a pena esperar um pouquinho mais ao lado dela.

Aquele tempinho para o sono profundo

A dica é da psicóloga Nanda Perim, do perfil PsiMama no Facebook. Ela explica que os bebês demoram, em média, 20 minutos até mergulhar no sono profundo, quando é mais difícil acordá-las.

Depois que a criança chega neste estágio, você pode levar para o berço e até trocar a fralda, que será mais difícil que ela acorde.

Este tempo varia de acordo com cada criança, e cabe aos pais identificar quando elas costumam atingir o sono profundo.

Para isso, basta observar alguns sinais, como respiração profunda e ritmada, sem espasmos, e os membros pesados: você pega e solta a mãozinha sem a criança puxar de volta.

Por outro lado, a psicóloga explica que as crianças costumam demorar algo em torno de 45 minutos até passar por todas as fases do sono: adormecer, sono leve, sono profundo, sono leve novamente e despertar durante essas sonecas. Ou seja: após 40 minutos de sono, é possível que ela acorde por qualquer coisa, como um barulho ou leve toque.

Quanto mais tempo a criança consegue passar no sono profundo sem interrupções, melhor para sua saúde: além de recuperar todas as energias, é nesta fase que o organismo libera o hormônio do crescimento.

Com informações Vix