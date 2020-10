Polícia Civil divulga dicas importantes para quem vai viajar

A Polícia Civil de Santa Catarina reforça alguns cuidados necessários para quem vai viajar, como forma de alertar e prevenir os cidadãos sobre possíveis problemas que possam surgir. As informações incluem cuidados com documentos, regras para menores de idade e medidas sanitárias obrigatórias por conta da pandemia. Confira:

Documento de identificação

Portar sempre documento de identificação com foto. Caso haja extravio, registrar um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Polícia mais próxima ou pela Delegacia Virtual (delegaciavirtual.sc.gov.br). A 11ª DP-Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR) fica localizada no interior do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, e possui plantão 24h para atendimentos.

Menores de 16 anos

Menores de dezesseis anos somente podem viajar desacompanhados mediante autorização judicial. No caso da impossibilidade de acompanhamento por um dos pais, também é possível o embarque juntamente com o ascendente (como o avô) ou colateral maior até terceiro grau (como o irmão), desde que comprovado por documento. Ainda, poderá o menor de 16 anos viajar com outra pessoa maior, desde que expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. A DPTUR também presta auxílio nestes casos, encaminhando o solicitante aos órgãos responsáveis.

Pandemia

Quando viajar, lembre-se de manter as medidas de precaução ao contágio e disseminação do novo coronavírus (Covid-19). Use máscara, mantenha o distanciamento nas áreas comuns do aeroporto e higienize as mãos e objetos sempre que possível.

Por Diogo Vargas Assessoria de Comunicação Polícia Civil – PC