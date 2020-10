O inconveniente Borrachudo, pequeno, mas capaz de tirar muita gente do sério

Os mosquitos conhecidos como borrachudos, pequenos, mas capazes de tirar muita gente do sério. Pois atazanam com suas picadas, basta duas, três, quatro picadas. eles são um grande incômodo, em especial para os alérgicos. Um inseto pequeno que passa despercebido pelos mais desatentos uma vez que se parece uma mosquinha. Quando esse inseto pica não dói, contudo, logo na sequência aparece um ponto vermelho e começa uma grande irritação com dor, inchaço e muita coceira que atrapalha e incomodo. Quem já sentiu na pele a picada do Simulium spp, conhecido popularmente como “borrachudo”, sabe o que é isto . A picada provoca um ponto hemorrágico levando a coceira e ao inchaço dependendo da sensibilidade da pessoa.

O local preferido para p mosquito se proliferar é um ambiente aquático como águas rasas, águas correntes e em cachoeiras . O mosquito tem um ciclo de 45 dias sendo que uma etapa da vida está como larva na água.Se antes parecia que eles ficavam restritos à zona rural, ultimamente tem mosquito aparecendo na cidade.

como diz o biólogo da Secretaria de Agricultura de Jaraguá do Sul, Ulises Sternheim, é entender eles e aprender a conviver.

Este intruso que incomoda bastante o borrachudo. Ele se reproduz em água corrente – normalmente em riachos e córregos.

Mas existe um sistema de controle do borrachudo, com utilização do chamado BTI – um veneno biológico para o inseto , que não agride o meio ambiente, e é aplicado na água corrente onde estão as larvas.

Dica de ouro

Borrachudo: em córregos, água corrente. Nesse caso, existe o veneno biológico BTI que pode ser usado nesses locais.

Como detê-los?

Na hora da convivência com os “picadores”, existem as velhas condutas que ajudam bastante.

Ele ressalta que a maior parte dos mosquitos tem hábito noturno e começam a chegar perto das casas quando o sol se põe. No entardecer, é hora de colocar as telas na janela, ou mesmo fechar tudo. Manter ventiladores ligados também ajuda a afugentar os insetos.

Resumindo: não existe uma só estratégia, se tem muito mosquito na sua casa, tem que fazer de tudo um pouco e se harmonizar os danadinhos.

Mas por que existem mosquitos?

Sobre a função dos mosquitos no ecossistema, isto é, o nicho ecológico dos mosquitos, o biólogo Ulisses mencionou de modo simples e resumido o seguinte:

Fazem parte de diversas cadeias alimentares, sendo predados por peixes e anfíbios (sapos, rãs e pererecas) na fase de larva e por pássaros e morcegos quando adultos; Muitos são vetores de doenças parasitárias, que contaminam diversos animais (inclusive humanos), muitas vezes mortais, que contribuem para a estabilidade populacional desses animais no ambiente; Quando larvas consomem matéria orgânica, o que contribui para o ciclo de nutrientes na natureza; Como os machos são nectarívoros (néctar das flores), também atuam como polinizadores;Em áreas onde há muitos mosquitos, estes controlam a presença ou a dispersão de outros animais que se perturbam com suas picadas, o que favorece o desenvolvimento da flora e a presença de outros animais.

Mas você já pensou por que picada coça? O que acontece é que a saliva dos insetos é composta por um coquetel de proteínas, como anticoagulante, vasodilatador e antiplaquetário. O mosquito usa tudo isso para facilitar a absorção do sangue, mas acaba provocando reação alérgica no alvo, no caso, em pessoas. E cada inseto sem seu jeito próprio de picar.

Como se criam os borrachudos

Para os borrachudos se formar, é preciso ter água em movimento. A fêmea põe os ovos em qualquer canto que esteja dentro da água, como pedras, capim, madeira, plástico ou latas.

Após quatro dias, nascem os filhotes (larvas). Essas larvas, até os 21 dias de idade, se alimentam de restos orgânicos dissolvidos na água, como esterco, fezes humanas, restos de cozinha e de vegetais. Depois, essas larvas tecem um casulo, e dentro dele se transformam em pupas. Em mais 5 dias, estão na forma adulta. Aí então eles saem da água com a ajuda de uma bolha de ar.

Como controlar e evitar os borrachudos

Mantenha sua casa sempre limpa

Conte com uma empresa competente e faça desinsetização a cada seis meses

Mantenha os riachos e os rios livres de qualquer lixo.

Retire ou peça ajuda para algum adulto retirar entulhos, como galhos e troncos, que tenham caído na água.

Proteja as matas das margens dos riachos e rios. Elas abrigam pássaros e insetos que se alimentam dos borrachudos.

Preserve os inimigos naturais dos borrachudos, como os peixes, os sapos e as libélulas. Em casos de urgência, use repelentes naturais, inseticidas à base de água ou citronela.

Alergias e doenças

Além do incômodo, as picadas de borrachudos podem causar alergias e transmitir doenças. Cada pessoa pode ter uma reação diferente, logo, todo cuidado é importante.

Reação inflamatória alérgica

Parte das pessoas que são picadas podem ter essa reação mais aguda, no qual a saliva do borrachudo anestesia o local da picada e impede que o sangue coagule enquanto é sugado. Em seguida, vêm a vermelhidão, a coceira e o inchaço. E é justamente a intensidade desses sintomas, determinada pelo grau de sensibilidade da pessoa ao mosquito que pode ser preocupante.

Nesses casos, procure um alergista ou um médico mais próximo.