Francês desenvolve iglu térmico (Abrigo de Urgência) para que pessoas em situação de rua se protejam no inverno

Foi pensando em oferecer mais conforto às pessoas em situação de rua, que o engenheiro francês Geoffroy de Reynal desenvolveu um iglu térmico.

Medindo 1,20m de largura, 2m de comprimento e 90cm de altura, os iglus são feitos de polietileno e espuma de alumínio, e ajudam a conservar o calor humano. Eles podem ser completamente fechados, ganhando assim cerca de 15 a 20º em relação à temperatura externa e protegendo estas pessoas do frio intenso do inverno.

Isto sem contar que a espuma de alumínio já forma uma espécie de colchão, oferecendo uma noite mais confortável e quentinha para os sem-teto.

De acordo com pesquisa realizada no início de 2020 pela Fundação Abbé-Pierre, a França atualmente possui cerca de 250 mil pessoas vivendo nas ruas.

Consequência do desemprego, aumento dos preços de imóveis e imigração dos últimos anos, uma das maiores preocupações é que estas pessoas vivem num país que faz frio pelo menos 6 dos 12 meses do ano.

Cada iglu possui um custo de € 150, por isto o engenheiro lançou uma campanha de crowdfunding com uma meta de arrecadar € 5.000. O sucesso de sua ideia, no entanto, foi maior do que o jovem esperava e sua campanha arrecadou mais de 18 mil euros em poucos dias.

Sua empresa, a Iglou Shelters, já fez parcerias com diversas instituições francesas, como a ActionFroid, que já distribuiu dezenas de iglus pela capital Paris, que viu o número de pessoas em situação de rua dobrar nos últimos anos.

O próximo passo é trabalhar junto ao governo e oferecer milhares de iglus às pessoas que atualmente vivem nas ruas. Com o inverno se aproximando e a segunda onda da pandemia dando as caras, cuidar dos mais vulneráveis é uma questão de compaixão.

Para oferecer ainda mais esperança à estas pessoas, Geoffroy ainda faz questão de escrever ele mesmo recadinhos nas portas dos iglus. Frases como “Tenha sempre esperança” e “Este abrigo de urgência é para te dar mais calor, uma etapa antes de você voltar a ter sua casa”, mostram que soluções como esta são momentâneas, mas certamente oferecem mais dignidade a milhares de pessoas vivendo uma vida de poucas oportunidades. Por mais projetos como este!

Com informações Razões para acreditar