Após derretimento de gelo, “Tesouro” espetacular de artefatos de 6 mil anos são descobertos na Noruega

Arqueólogos descobriram um “tesouro” de artefatos enquanto outra grande mancha de gelo derrete nas montanhas norueguesas, revelando um total de 68 flechas e muitos outros itens de um antigo local de caça de renas.

As primeiras descobertas datam de seis mil anos, de acordo com a datação por radiocarbono. Eles incluem ossos e chifres de rena, e instrumentos usados ​​para conduzir os animais a locais onde eles poderiam ser caçados com mais facilidade.

Achados como esse estão se tornando cada vez mais comuns à medida que as temperaturas globais aumentam; especialmente sob manchas estáticas de gelo. À medida que o futuro do planeta se torna mais incerto, mais o passado se revela.

“É o local congelado do mundo com mais flechas, e por uma grande margem”, escreve o arqueólogo Lars Pilø, do Departamento de Patrimônio Cultural do Conselho do Condado de Innlandet, na Noruega. “Fazer trabalho de campo aqui e encontrar todas as flechas foi uma experiência incrível, o sonho de um arqueólogo.”

“Lembro-me de ter dito à equipe: ‘Aproveite o momento o máximo que puder. Você nunca mais experimentará nada parecido.’”

As descobertas potenciais foram tão significativas que o grupo de pesquisadores manteve a localização do local — a mancha de gelo Langfonne nas montanhas Jotunheimen — um segredo por anos, até que todos os artefatos fossem recuperados.

As datas dos achados vão desde a Idade da Pedra até o período medieval, com diferentes padrões em diferentes períodos de tempo. A maioria das flechas são do Neolítico Superior (2400-1750 aC) e da Idade do Ferro (550-1050 CE).

Ao tentar entender um pouco da história da região a partir das descobertas, os pesquisadores tiveram que levar em consideração vários fatores diferentes: o movimento do gelo e da água derretida, o impacto dos ventos e da exposição, e assim por diante.

É provável que os clima já tenha retirado a maior parte dos artefatos do local, de acordo com a equipe, enquanto outros itens ainda estão fixos no lugar; como os varas de assustar que teriam levado as renas a um ponto a nordeste da mancha de gelo.

“É importante ter em mente que as manchas de gelo não são seus sítios arqueológicos comuns”, escreve Pilø. “Eles estão situados nas montanhas altas, em um ambiente frio e hostil. As forças da natureza estão em uma escala muito diferente aqui em cima do que em sítios arqueológicos normais nas terras baixas.”

A maneira como algumas das flechas foram esmagadas sugere que as manchas de gelo de fato se movem com mais regularidade do que se pensava, uma ideia apoiada por um levantamento do local feito por radar de penetração no solo. Estamos aprendendo mais sobre como o clima funciona, mesmo quando não estamos conseguindo gerenciá-lo adequadamente.

A mancha de gelo Langfonne tem agora menos de um terço do tamanho de 20 anos atrás e se dividiu em três seções separadas; estima-se que haja cerca de 10% da cobertura de gelo aqui do que havia na Pequena Idade do Gelo (do Século 15 ao século 20).

É necessário um grande trabalho de detetive para descobrir como a condição e a localização dessas descobertas apontam para os movimentos do gelo, das renas e das pessoas. Os pesquisadores acreditam que a caça às renas se intensificou pouco antes da Era Viking (por volta de 800 dC), mas ainda há muito a aprender. “O estudo fornece a primeira estrutura coesa para entender como achados arqueológicos do gelo são afetados por processos naturais, e por sua vez de que maneira podemos interpretar as descobertas”, disse Pilo ao Earther. “Coisas muito básicas, na verdade, questões que foram resolvidas há muito tempo em outras áreas da arqueologia. Mas, novamente, manchas de gelo derretido não são sítios arqueológicos comuns. Este é o primeiro passo.” A pesquisa foi publicada na revista científica Holoceno. [Science Alert]

Por Marcelo Ribeiro