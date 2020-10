A onda dos Avatares personalizados dominou o Facebook

Entrar no facebook nesta semana impossível não observar que mesmo recentemente lançada nesta terça-feira (6), no Brasil, figurinhas personalizadas chamadas de avatares. São 10 opções de figurinhas agora, mas outras 10 ainda virão, chegando ao total de 20 opções. Estão dominando o Facebook, usuários entraram na onda e personalizam as imagens com estilos de cabelo, tons de pele, roupas e adesivos. 20 figurinhas base, para utilizar no feed de notícias, foto do perfil, stories e no Messenger.

De acordo com a rede social, o objetivo é fazer as pessoas “se expressarem de forma ainda mais personalizada no Facebook”. Os avatares podem ser utilizados nos posts do feed de notícias, foto do perfil, stories e no Messenger.

Com informações G1