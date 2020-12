“O Céu da Meia-Noite” o filme que é um fenômeno na Netflix tem uma história incrível

Mostrando a importância de refazer a conexão do mundo com o lado humano, o astro George Clooney desliga seu charme de estrela de cinema em grande parte de “O Céu da Meia-Noite”, uma aventura futurística que ele protagonizou e dirigiu. Ele interpreta Augustine Lofthouse, um cientista que, conforme o filme começa – em 2049, “3 semanas após o evento”, diz um texto deliberadamente vago na tela – viveu para se tornar uma espécie de profeta.

Não que isso vá fazer bem a ele, ou a qualquer outra pessoa na Terra. O “evento”, que aprendemos resultou em uma radiação mortal cobrindo o mundo, está a caminho de matar todas as vidas aqui. Lofthouse está localizado em um posto científico avançado no Ártico. Enquanto seus colegas evacuam, sabe-se lá onde, ele decide ficar parado. Porque é apenas daqui que ele tem a chance de entrar em contato com uma espaçonave voltada para a Terra, para dizer a ela para não pousar.

Esta espaçonave completou uma missão a uma lua de Júpiter – aquela que Lofthouse, anos antes, escolheu como um local potencial para sustentar a vida se e quando a Terra se tornasse inabitável.

Sozinho nos aposentos de alta tecnologia, Lofthouse, uma figura impassível e estóica cujo rosto é emoldurado por uma barba expansiva, mas não excessivamente rebelde, sinaliza para o navio, aparentemente em vão. Ele também administra suas próprias transfusões de sangue. Esses esforços são interrompidos quando ele descobre que não está sozinho. Uma jovem adorável e aparentemente muda, que se anuncia como “Iris” por meio do desenho de algumas flores, está com ele. Ela é interpretada pelo novato notavelmente luminescente Caoilinn Springall.

