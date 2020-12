Vinícola Suzin – Espumantes e lançamento de kits especiais

Em clima de final de ano, os espumantes são uma ótima opção para presentear e brindar ao ano que vai iniciar.

Apresentamos o nosso Suzin Brut Rosé 2019, elaborado a partir das variedades Malbec e Merlot. Com coloração rosada, aromas de frutas vermelhas como morango e cereja, toque de pêssego e notas cítricas suaves. É um espumante versátil, sendo indicado desde aperitivos, entradas até pratos principais como peixes e frutos do mar e sobremesas com frutas frescas.

Já o Dona Arlene Método Tradicional é elaborado com 100% Pinot Noir de coloração amarelo palha, perlage fina e persistente. Com aromas elegantes, lembrando frutas em calda, mel, delicado aroma de pêssego maduro e um leve toque amanteigado devido a sua lenta maturação. Harmoniza com frutos do mar, risotos, pratos com molhos brancos.

E temos uma novidade pra você!

Em 2018 obtivemos uma safra excepcional e para comemorar, estamos lançando 2 kits especiais, de TIRAGEM LIMITADA, com vinhos já premiados!

KIT ESPECIAL I – 6 VINHOS

Cabernet Sauvignon Super Premium 2018 ( Medalha Grand Gold WBA, Ouro GPVB)

Rebo 2018 (Platinum WBA)

Zelindo Lote II (Grand Gold WBA, Ouro GPVB)

Intrigante Lote II (Grand Gold WBA)

Petit Verdot 2018 (Grand Gold WBA)

Malbec 2018 (Grand Gold WBA)

KIT ESPECIAL II – 6 VINHOS

Cabernet Sauvignon Super Premium 2018 (Grand Gold WBA, Ouro GPVB)

Rebo 2018 (Platinum WBA)

Cabernet Franc 2018 (Grand Gold WBA, Ouro GPVB)

Cabernet Sauvignon 2018 (Grand Gold WBA, Ouro GPVB)

Merlot 2018 (Grand Gold WBA, Ouro GPVB)

Malbec 2018 (Grand Gold WBA)

Você encontra os espumantes, kits especiais e outras opções em nosso site http://www.vinicolasuzin.com.br ou pelo fone/Whatsapp 49 99147 4356 e também na Casa do Vinho de São Joaquim e Lages.