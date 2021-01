Resultados impressionantes sobre as pessoas que “ouvem” as vozes dos mortos

Cientistas identificaram os traços que podem tornar uma pessoa mais propensa a afirmar que ouve as vozes dos mortos.

De acordo com novas pesquisas, uma predisposição a altos níveis de absorção em tarefas, experiências auditivas incomuns na infância e alta suscetibilidade às alucinações auditivas ocorrem mais com mais frequência em pessoas que se intitulam médiuns clarividentes do que na população em geral, reporta o Science Alert.

A descoberta pode nos ajudar a entender melhor as alucinações auditivas perturbadoras que acompanham doenças mentais, como a esquizofrenia, dizem os pesquisadores.

As experiências espíritas de clarividência — a experiência de ver ou ouvir algo na ausência de um estímulo externo, e atribuída aos espíritos dos mortos — é de grande interesse científico, tanto para antropólogos que estudam experiências religiosas e espirituais, quanto para cientistas que estudam experiências alucinatórias patológicas.

Em particular, os pesquisadores gostariam de entender melhor por que algumas pessoas com experiências auditivas relatam uma experiência com espíritos, enquanto outras as acham mais angustiantes e recebem um diagnóstico de saúde mental.

“Os espiritualistas tendem a relatar experiências auditivas incomuns que são positivas, começam cedo na vida e que muitas vezes são capazes de controlar”, explicou o psicólogo Peter Moseley, da Universidade de Northumbria, no Reino Unido.

“Entender como isso se desenvolve é importante porque pode nos ajudar a entender mais sobre experiências angustiantes ou não controláveis de vozes auditivas também.”

Ele e seu colega psicólogo Adam Powell, da Universidade de Durham, no Reino Unido, recrutaram e entrevistaram 65 médiuns clarividentes da União Nacional dos Espíritas do Reino Unido, e 143 membros da população geral recrutados através das mídias sociais, para determinar o que diferenciava os espiritualistas do público em geral, que não relatam (normalmente) ouvir as vozes dos mortos.

No geral, 44,6% dos espiritualistas relataram ouvir vozes diariamente, e 79% disseram que as experiências faziam parte de suas vidas diárias. E enquanto a maioria relatou ter ouvido as vozes dentro de sua cabeça, 31,7% relataram que as vozes eram externas, também.

Os resultados da pesquisa foram impressionantes.

Em comparação com a população em geral, os espiritualistas relataram uma crença muito maior no paranormal, e eram menos propensos a se importar com o que as outras pessoas pensavam deles.

Os espiritualistas em geral tiveram sua primeira experiência auditiva cedo, com uma idade média de 21,7 anos, e relataram um alto nível de absorção. Esse é um termo que descreve a imersão total em tarefas e atividades mentais ou estados alterados, e quão eficaz o indivíduo é em sintonizar o mundo ao seu redor.

Além disso, eles relataram que eram mais propensos a experiências de alucinação. Os pesquisadores observaram que não tinham ouvido falar de espiritualistas antes de suas experiências; em vez disso, eles tinham se deparado com eles enquanto procuravam respostas.

Na população geral, altos níveis de absorção também foram fortemente correlacionados com a crença no paranormal, mas pouca ou nenhuma suscetibilidade às alucinações auditivas. E em ambos os grupos, não houve diferenças nos níveis de crença no paranormal e suscetibilidade às alucinações visuais.

Esses resultados, dizem os pesquisadores, sugerem que experimentar as “vozes dos mortos” é, portanto, improvável que seja resultado de pressão social, de um contexto social positivo ou da sugestionabilidade devido à crença no paranormal. Em vez disso, esses indivíduos adotam o espiritualismo porque ele se alinha com sua experiência e é pessoalmente significativo para eles.

“Nossas descobertas dizem muito sobre ‘aprender e ansiar’. Para nossos participantes, os princípios do espiritualismo parecem fazer sentido tanto para experiências extraordinárias na infância quanto dos fenômenos auditivos frequentes que experimentam como médiuns praticantes”, disse Powell.

“Mas todas essas experiências podem se originar mais de ter certas tendências ou habilidades iniciais do que de simplesmente acreditar na possibilidade de contatar os mortos se alguém se tentar co afinco.”

Pesquisas futuras, concluíram, devem explorar uma variedade de contexto cultural para entender melhor a relação entre absorção, crença e a estranha experiência espiritualista de fantasmas sussurrando no ouvido.

A pesquisa foi publicada na revista Mental Health, Religion and Culture.

Por Marcelo Ribeiro