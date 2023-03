Uma visão atualizada de 1Win para jogadores brasileiros

Iniciou suas operações em 2016, embora seu nome fosse diferente – FirstBet. A mudança de marca significou não apenas uma mudança de nome, mas também afetou as políticas internas da empresa. Em 2018, um novo website – 1Win entar – foi lançado, oferecendo aos jogadores do Brasil boas apostas em futebol e outros esportes, grandes jogos de cassino e muito mais. Vamos falar sobre todas as características deste site nesta revisão.

Características de 1Win

Desde o início do site em 2016, mais de um milhão de jogadores já se registraram no site, incluindo apostadores do Brasil. Jogadores de todo o mundo são atraídos pela 1Win Betting porque ela não só oferece bons termos e condições, mas também é licenciada pela Antillephone NV em Curaçao. Isto significa que é completamente legal, portanto, os apostadores do Brasil não precisam se preocupar com a segurança e honestidade deste site.

Ao entrar no site, você encontrará uma interface intuitiva e um design agradável. Você pode escolher o português como o idioma da interface, o que é muito conveniente. Você também pode usar livremente o real brasileiro para apostas e cassino.

Como se registrar on-line

Você pode se registrar no site se tiver mais de 18 anos de idade. Há várias opções para se cadastrar:

Por e-mail;

Através das redes sociais Facebook, Telegram, Steam, Google.

Escolha o método que você se sentir confortável, mas se você quiser retirar seus ganhos sem impedimentos, você precisará verificar sua conta. A verificação da conta é para fins de proteção contra fraudes. Você deverá verificar seus dados e depois fornecer à equipe de suporte uma foto de passaporte ou outros documentos que possam provar sua identidade. Esta verificação não levará mais do que duas semanas.

Apostando em 1Win

Após completar seu registro, você pode entrar com seu 1Win login e começar a apostar em seus esportes favoritos. Este site oferece uma grande variedade de esportes, incluindo, é claro, o futebol, que é popular entre os brasileiros, mas também tênis, Fórmula 1, vôlei, basquete e outros esportes. O site oferece mais de 25 variações de modalidades esportivas.

Se você escolher o futebol, as apostas em ligas de mais de 30 países o aguardam. Não há menos de 120 opções de apostas para grandes eventos. Você pode fazer previsões tais como gols, cartões, fora de jogo, etc.

Além das apostas esportivas, você também pode se divertir com previsões sobre eventos do mundo da música, política e entretenimento. Os fãs de esportes cibernéticos também encontrarão muito para desfrutar na 1Win, pois podem apostar em Hearthstone, FIFA, Overwatch, Call of Duty, Counter-Strike, Dota 2, League of Legends e outros torneios.

Na 1Win Sports, você terá acesso a apostas simples, bem como a apostas expressas e de sistema. Você pode fazer uma aposta antes da partida ou ir para a seção de apostas ao vivo e colocar suas previsões à medida que a partida avança, mantendo um olho nas probabilidades.

A margem de 1Win é adequada e é de 3-4% para os principais eventos e de 7-9% para a outra faixa de competição. A média das probabilidades é de 1,9.

Bônus para jogadores do Brasil

Para obter uma vantagem já no início, não se esqueça de pegar os bônus. 1Win oferece um dos bônus mais generosos – 500% em seu primeiro depósito. Graças a este presente, você pode receber até 7.000 reais.

Além deste bônus, você pode participar do ranking dos melhores jogadores. Chegue ao topo da tabela de classificação e ganhe prêmios valiosos.

Há também boas notícias para os apostadores que gostam de apostar em salões. Aposte em mais de 5 eventos e ganhe uma porcentagem adicional para sua linha de aposta. A porcentagem mínima que você pode obter é 7% e a máxima é de 15%.

Métodos de pagamento e retirada a 1Win

Para reivindicar seus bônus, você pode recarregar sua conta do 1Win site maneira que quiser:

PIX;

Pay4Fun;

AstroPay;

PerfectMoney;

Criptocurrency e outros.

No total, o site oferece mais de 20 opções para financiar sua conta, incluindo transferências bancárias, carteiras eletrônicas e moedas criptográficas. Agradavelmente, este site permite o popular sistema PIX no Brasil.

O valor mínimo do depósito a 1Win é de 1 Real, mas é na maior parte R$30-60.

Você pode usar PIX, PerfectMoney e criptocurrency para pagamentos. O valor mínimo de saque é de 25 reais, mas se você usar a moeda criptográfica, será de 70 reais.

Enquanto os depósitos são instantâneos, a velocidade de retirada depende do método que você escolher. O dinheiro mais rápido vem através de moedas criptográficas. Em geral, a espera pode levar de 15 minutos a 72 horas.

1Win Cassino

Além das 1Win apostas, você pode se divertir com jogos de cassino. Aqui você terá acesso a mais de 11.000 jogos, que incluem caça-níqueis, jogos de mesa, jogos de cartas e muito mais.

Existem mais de 10.000 caça-níqueis, que compõem uma grande parte da linha. Há slots clássicos com três bobinas, bem como slots mais modernos com novas características e designs. Você pode optar por jogar o jogo normal quando tiver que pagar dinheiro real, ou pode usar o modo de demonstração quando tiver que usar fichas virtuais.

O site apresenta mais de 30 variantes de blackjack, variedades de roleta como o bacará americano, europeu, francês, etc., e muitos outros. Você pode jogar estes jogos tanto com um computador quanto com um verdadeiro dealer.

Além das opções padrão, a 1Win Brasil oferece jogos de azar simples, mas não menos simples. Por exemplo, o jogo de choque Aviator. Aqui você tem que ver o avião decolar e prever quando ele vai explodir. Pare o avião antes desse momento e então a aposta será feita. Conforme o avião decola, o multiplicador vai aumentando. O ganho será sua aposta multiplicada por este multiplicador.

Aplicação móvel 1Win

Se você preferir fazer tudo a partir de seu telefone celular, você deve definitivamente considerar o 1Win app. Ele lhe dará a mesma funcionalidade que o site oficial, mas em uma versão mais compacta. Usando o aplicativo móvel, você poderá apostar e jogar jogos de cassino a qualquer hora e em qualquer lugar.

O aplicativo pode ser baixado totalmente gratuito no site oficial, tanto em dispositivos Android quanto em aparelhos iOS. O aplicativo tem um recurso útil que permite que você se mantenha atualizado com novos bônus e não perca suas partidas favoritas – lembre-se apenas de definir as notificações.

E se o aplicativo não funcionar a seu gosto, você pode usar a versão móvel do site.

1Win atendimento ao cliente

Se você tiver alguma dúvida sobre bônus, aplicativo ou outras coisas, você pode entrar em contato com o help desk 24 horas. O pessoal simpático o ajudará em questão de minutos. Você pode contatá-los via bate-papo on-line ou e-mail. Observe que você tem que escrever para diferentes e-mails para diferentes perguntas:

Helpdesk – support@1win.xyz

Perguntas sobre pagamento – payments@1win.xyz

Você também pode chegar ao Instagram, Twitter e Telegramas.

Se você quer fazer apostas lucrativas no futebol e em outros esportes, inscreva-se no site 1Win Official ou faça o download do aplicativo!