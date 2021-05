Médico coloca 6 máscaras no rosto usando para provar que o discurso anti-máscaras é baboseira

Um médico irlandês tem ouvido tantos pacientes mal informados que perguntam se o usar máscara faz mal ao prejudicar o nível de oxigênio no sangue que ele decidiu fazer um pequeno experimento em câmera: mediu a saturação de oxigênio enquanto vestia 6 máscaras faciais.

No vídeo curto o Dr. Maitiu O Tuathail, que afirma ser clínico geral em seu perfil do Twitter, coloca seis máscaras faciais médicas descartáveis no rosto enquanto usa um sensor de saturação de oxigênio no dedo. A saturação permanece entre os normais 99-98% na tela do equipamento.

O vídeo do médico colocando as 6 máscaras faciais

Mas eu estou respirando meu próprio CO 2

Sim, você respira o próprio CO 2 que exala na máscara, mas lembre-se que o CO 2 exalado fica apenas entre 4 e 5% do ar que você solta. Além do mais o volume de ar preso na máscara é muito pequeno perto do seu volume pulmonar, a quantidade de ar que cabe nos pulmões. Em repouso você respira cerca de meio litro de ar.