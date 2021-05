Saúde feminina: 5 dicas de cuidados com a coluna no home office

Dores nas costas são queixas comuns de quem trabalha em casa há mais de um ano

A pandemia do novo coronavírus já se estende há mais de um ano, e definitivamente alterou hábitos e rotinas.

O home office virou realidade para muitas pessoas e, junto com ele, vieram alguns efeitos colaterais, como a maior necessidade de ficar diante de telas e, consequentemente, mais tempo sentado na cadeira.

Se nos escritórios a estrutura era mais confortável, por outro lado muita gente teve que improvisar espaços de trabalho em mesas de jantar, cômodas, ou até mesmo no sofá com o notebook no colo.

E não ficou barato para a coluna: as dores nas costas passaram a ser uma das principais queixas. Para ajudar a aliviar o quadro, confira algumas dicas importantes.

1) De olho na cadeira

A cadeira é o item de maior importância no mobiliário do home office. Ela precisa oferecer apoio adequado para as costas, ter assento confortável e contar com apoio para os braços.

A principal dica é: ao sentar, a coxa deve estar inteiramente posicionada sobre o assento e os pés precisam encostar por completo no chão. Caso necessário, utilize um apoio para os pés.

2) Levante-se frequentemente

Passar horas e horas a fio na cadeira, sem se levantar, pode fazer muito mal para a coluna e também para a saúde do corpo de forma geral.

Portanto, estabeleça intervalos ao longo do dia para levantar, esticar as pernas e alongar os braços. Uma dica é se levantar a cada 30 minutos, alongando ombros e costas durante 15 segundos.

3) Atenção para os pés

Os pés devem permanecer apoiados, seja no chão ou em um descanso para pés com altura apropriada. Dessa forma, evita-se problemas de circulação, inchaço, dores e demais desconfortos.

Aliás, conforto para os pés é algo primordial também para a saúde da coluna, inclusive para quem não abre mão de se vestir como se estivesse trabalhando no escritório. Desde o início da quarentena, os saltos deram lugar aos sapatos de salto baixo.

“O uso de calçados como rasteiras, alpargatas e sapatilhas cresceu bastante desde o início da pandemia. Anabelas baixas e calçados flats se transformaram em uma grande tendência que une o estilo e o conforto necessários para quem trabalha em casa”, explica Bruna Grein, estilista da La Femme, referência em calçados flats no Brasil.

4) Mexa o corpo

Trabalhar a estrutura muscular é essencial para a estabilidade da coluna. Os exercícios físicos regulares fortalecem a musculatura das costas e melhoram a postura, reduzindo dores e desconfortos.

Flexões, alongamentos, agachamentos e prancha são algumas das atividades que ajudam a tornar a região fortalecida.

5) Evite a automedicação

Se as dores aparecerem, faça compressas quentes no local da dor. O calor auxilia no relaxamento da musculatura, trazendo alívio.

Caso a dor persista mesmo assim, procure ajuda médica – preferencialmente por consulta via telemedicina, que é a alternativa mais segura durante a pandemia.

Por Dani Pimenta