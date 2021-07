Joias do Brasil – Para onde ir ao visitar o Brasil?

O Brasil é um grande país para os viajantes. Há muitos lugares para se visitar quando se viaja e eles estão divididos em naturais, monumentos ou modernos edifícios feitos por pessoas. Para visitar é necessário ter um visto que pode ser obtido na Embaixada do Brasil em seu país, antes da viagem. Vamos discutir alguns lugares que vale a pena visitar durante nossa viagem ao Brasil.

Cristo Redentor e Corcovado, Rio de Janeiro

Esta é a famosa estátua de Jesus Cristo no Rio. Sua altura é de 38 metros e foi construída por católicos e declarada como monumento universal pela UNESCO. O nome do Corcovado significava “corcunda”. Tem um elevador que o leva até o topo, onde você pode desfrutar de uma vista incrível sobre o Rio de Janeiro e a costa. Há um museu com informações interessantes sobre o próprio monumento. Além disso, há também um bar com música ao vivo.

Passeio de cassinos

No Brasil existem apenas seis cassinos em todo o país e quase cada um deles está em uma cidade diferente. Fazer da visita a cada cassino uma meta tornará sua viagem criativa e permitirá que você visite novos lugares. Os cassinos geralmente estão situados em hotéis, e este é mais um motivo para combiná-los com acomodações. Entretanto, os cassinos geralmente não oferecem muitas atividades além do jogo em si, de modo que você pode ir passear durante o dia e fazer alguns jogos de azar durante a noite.

Copacabana, Rio de Janeiro

Copacabana está localizada ao sul da cidade e é a praia mais famosa do Rio de Janeiro. Sempre esteve associada à vida noturna carioca, música, festas e mulheres bonitas usando biquínis. Há também alguns bares na rua paralela à Praia de Copacabana que oferecem aos turistas alguma comida ou bebida típica brasileira.

Floresta Tropical Amazônica

Mais de 60% dos estados estão cobertos por floresta densa com mais de 6.000 espécies de árvores e mais de 40.000 plantas diferentes. É possível descer o rio e conhecer o entorno da selva sem ir às profundezas da floresta.

O rio Amazonas é como nenhum outro, serpenteia através de uma floresta densa com milhares de espécies de aves e animais. A umidade no ar torna tudo muito verde e vivo. Vale a pena dedicar um tempo para visitar esta parte vital do patrimônio natural do Brasil.

Cataratas do Iguaçu

Na floresta amazônica existem também as Cataratas do Iguaçu, na fronteira da Argentina e do Brasil. É uma coleção de 275 cachoeiras que têm uma largura combinada de mais de 2.700 pés.

Uma trilha íngreme o levará para baixo para ver ambos os lados das cachoeiras, enquanto há também um bonde aéreo que o leva para vê-las mais de perto de cima.

Pão de Açúcar, Rio de Janeiro

Este é um dos lugares mais famosos e visitados no Brasil. É uma montanha com a face de um rochedo de 479 metros de altura. O cume pode ser visto da praia de Copacabana e do Pão de Açúcar. É um lugar onde os visitantes são informados sobre a história e a cultura do Rio por guias turísticos.

Brasília

A capital do Brasil, Brasília, é uma cidade nova e impressionante que foi projetada para refletir a cultura e a paisagem do país. Foi construída em apenas 41 meses de 1956-1961. Nos últimos anos, ela se tornou um destino turístico popular, já que é o lugar mais moderno de todo o país, que fora das cidades é bastante subdesenvolvido.

Palácio da Realeza, Rio de Janeiro

Este é um palácio que foi construído para a Família Real Portuguesa quando eles visitaram o Brasil. A intenção era transformá-lo em um lugar onde a família real pudesse permanecer com conforto e estilo sempre que visitassem o Rio. Desta forma, mostra o quanto o Brasil sempre foi importante como nação para sua herança europeia. Isso permite aos visitantes ver como a história e a cultura brasileiras estão enraizadas em suas baseseuropéias.

Rio de Janeiro durante o carnaval

Esta cidade muda drasticamente durante o período carnavalesco. O carnaval do Rio de Janeiro é a maior celebração carnavalesca do país, se não em todo o mundo. Há muitas atividades, incluindo festas e desfiles, que atraem turistas de todo o mundo. Todos se vestem para participar de uma forma ou de outra. Para participar você tem que se juntar a um grupo organizado com trajes fornecidos ou simplesmente sentar-se na platéia durante o desfile e apreciar a vista.

Praia de Ipanema

Esta é uma das praias mais famosas do Rio de Janeiro, ela foi popularizada pelo cantor João Gilberto dos anos 60. Tem uma bela vista tanto das montanhas quanto do mar, o que torna esta praia muito popular entre os turistas que querem experimentar o melhor do Brasil. Logo atrás da areia perfeita há edifícios da cidade, o que aumenta o contraste entre cidade e praia.

Conclusão

O Brasil é um lugar onde você pode obter uma mistura de experiências, sendo um país com culturas e paisagens diversas. Pode-se explorar a selva e o rio descendo pelo rio Amazonas e depois passar para o city tour e terminá-lo com jogos de azar em um dos seis cassinos do país.