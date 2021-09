Os vários tipos de jogos de cassino Descubra quais são os principais tipos de jogos de cassino disponíveis para jogar hoje mesmo.

O jogador brasileiro que quiser se aventurar no mundo dos cassinos online vai encontrar uma infinidade de opções entre jogos, bônus e plataformas oferecidas. É perfeitamente normal se encontrar perdido em meio a tanta informação e tantas possibilidades.

Por isso, resolvemos organizar e listar, com ajuda dos especialistas do CassinoOnlineBrasileiro, os principais tipos de jogos de cassino para que você possa entender melhor as opções disponíveis neste mercado gigantesco, continue lendo.

Tipos de jogos de cassino

Nos cassinos tradicionais e cassinos online os tipos de jogos são basicamente os mesmos, porém o cassino online apresenta alguns tipos distintos. Listamos as principais que englobam os dois tipos de cassinos com a ajuda de nossos amigos especialistas, confira:

Slots

Os slots ou caça-níqueis são as lendárias máquinas que se tornaram símbolo representante do cassino tradicional. Neste jogo o jogador precisa apenas puxar a alavanca e contar com a sorte para obter os símbolos premiados.

Jackpots

Os jackpots podem ser jogos de caça-níqueis ou roleta, em geral são famosos por acumularem prêmios milionários onde um jogador sortudo pode levar toda a bolada acumulada de uma vez para casa.

Cassino ao vivo

O cassino ao vivo é uma experiência criada pelos cassinos online para inserirem os jogadores em uma experiência mais real de jogo. Vários dos jogos clássicos de cassino são montados e transmitidos em alta definição com dealers reais, como os jogos da desenvolvedora Netent.

Jogos de cartas

Neste tipo de jogo de cassino estão inseridos todos os jogos clássicos que envolvem um baralho como por exemplo:

Poquer

Blackjack ou 21

Baccarat

Além destes jogos clássicos e suas variações, outros jogos de baralho também podem ser encontrados neste tipo de jogo.

Dados

O jogo de dados é um dos mais populares de cassino e neste tipo o jogador pode encontrar todas as variações deste jogo centenário de cassino que pode oferecer prêmios bem atrativos.

Apesar de não possuir muitas variações deste tipo de jogo, os dados em cassino podem ser um jogo desafiador para o apostador, pois estratégias devem ser aplicadas para melhorar as suas chances.

Roleta

A roleta é um dos jogos mais populares de cassino, tanto que geralmente possui uma aba própria nos cassinos online para apresentar todas as variações deste jogo oferecidas, são elas:

Roleta Europeia

Roleta Americana

Roleta Francesa

É praticamente obrigatória a presença da roleta em qualquer tipo de cassino, é um clássico indispensável.

Bingo

O Bingo é um jogo de cassino muito tradicional e popular entre os brasileiros há mais de cem anos, infelizmente foi um jogo que foi proibido e permitido por diversas vezes até ser proibido totalmente. Porém, os jogadores podem encontrar todas as suas principais variações nos cassinos online como:

75 Bolas

80 Bolas

90 Bolas

Os cassinos online mais focados no público brasileiro oferecem uma categoria apenas para todos os tipos de Bingo disponíveis fazendo jus a popularidade deste jogo em terras brasileiras.

Como vimos, estes são os principais tipos de jogos de cassino que um jogador pode começar a sua jornada, são todos tipos que atendem até os jogadores mais inexperientes e podem oferecer entretenimento de alto nível, além de serem facilmente encontrados em cassinos online, basta uma rápida pesquisa.