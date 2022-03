Como baixar vídeos do TIKTOK gratuitamente em 2022?

O TikTok tornou-se num verdadeiro fenómeno global na internet nos últimos anos, criando tendências e definindo a própria cultura popular. Esta rede social com origem na China tem como conceito a partilha de vídeos curtos, aproveitando ao máximo a popularização do conteúdo multimédia, permitindo aos utilizadores criar e partilhar com o mundo as suas criações vídeo que eles próprios realizam, filmam e editam.

Os números do TikTok são impressionantes. A meio de 2021, a plataforma anunciou ter ultrapassado a incrível marca dos 3 mil milhões de usuários em todo o mundo, sendo que o Brasil é mesmo o segundo país que mais usa o TikTok em todo o mundo. À sua frente só mesmo a China, de acordo com os dados oficiais. Atualmente, o TikTok está disponível em 150 mercado e em 75 idiomas diferentes.

No entanto, para quem utiliza o TikTok recorrentemente há uma queixa muito comum: é que a plataforma não permite guardar os vídeos. No entanto, agora já é possível baixar vídeos do TikTok, graças ao surgimento de uma ferramenta digital chamada sssTikTok. Sem necessidade de instalar qualquer tipo de software ou aplicativo, qualquer usuário pode converter e baixar vídeos do TikTok de forma fácil, rápida e eficaz.

COMO CONVERTER E BAIXAR VÍDEOS DO TIKTOK

O sss TikTok downloader é assim uma ferramenta complementar fundamental a todos os usuários do TikTok, já que permite converter e baixar vídeos dessa rede social, armazenando-os no seu dispositivo. E o melhor de tudo é que o pode fazer em poucos segundos e de forma totalmente gratuita. O site é tão intuitivo que até quem está menos habituado a recorrer a este género de ferramenta digital o consegue fazer em poucos passos.

Para isso, só tem que escolher o vídeo que pretende baixar, no próprio aplicativo do TikTok, e copiar o seu endereço url. Para isso, só tem que pressionar o botão “Share”, no topo da tela, e escolher a opção “Cópia”. De seguida, entre no site sssTikTok e cole o endereço no campo de texto respetivo da página. Finalmente, clique em “Baixar”. Em poucos segundos, o vídeo é convertido e fica armazenado no seu dispositivo.

Além disso, pode converter os vídeos em mp4, mas também em mp3. Isto significa que também pode baixar música do TikTok, armazenando-a no seu dispositivo no formato mais popular de todos, o mp3. O TikTok tem ajudado a lançar novos músicos e a criar verdadeiras sensações nas pistas de dança e tornou-se num meio privilegiado para descobrir nova música.

VANTAGENS E DESVANTAGENS EM BAIXAR VÍDEOS DO TIKTOK

É fácil entender a popularidade e o sucesso do sssTikTok, tendo em conta os vários benefícios que oferece aos seus usuários. O principal será mesmo a forma fácil, simples e rápida de usar, uma vez que é um site extremamente intuitivo. Além disso, como funciona de forma totalmente online, não necessita de instalar qualquer tipo de software ou aplicativo no seu dispositivo, reservando mais memória para armazenar os seus vídeos.

Mas as vantagens não se ficam por aí. Como não necessita de instalação, o sssTikTok é ainda compatível com todos os dispositivos e sistemas operativos, incluindo Android e iOS. E, o melhor de tudo, é que é totalmente gratuito. Além disso, o sss TikTok downloader é ainda muito versátil, permitindo converter os vídeos em mp4 ou em mp3, de acordo com as reais necessidades dos seus usuários.

Finalmente, mas não menos importante, o sssTikTok permite baixar todos os vídeos dessa rede social sem qualquer marca de água. Isso quer dizer que é uma ótima solução para editar e publicar os seus próprios vídeos. E nem sequer necessita de ter uma conta no TikTok. Só tem de abrir a plataforma, copiar o link e colar no site oficial do sssTikTok. Por tudo isto, não admira que este seja o mais popular e poderoso conversor de vídeos do TikTok para 2022.