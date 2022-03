Nesté sábado não percam rádio SJ via facebook apresenta circo mundo da magia com vários espetáculos e danças. Um show de magia e com personagens e heróis. Pipoca grátis e refrigerantes para toda a turma. É neste sábado no Centro Educacional Dinâmico a partir dás 21h15min, convide sua família e amigos.

Ingressos por apenas 5 reais. Criança até 13 anos não paga, para mais informações entre em contato 49 9.9150-5679.