Um guia para iniciantes em Slots

Se você adora arriscar, ou talvez acredite que a própria Lady Luck está do seu lado, então você poderia ter considerado experimentar uma slot machine. Com as luzes brilhantes de máquinas coloridas em pé orgulhosamente em pubs, bares e ocupando cerca de 70% do piso do cassino, não é de se admirar que esta parte icônica da história do jogo tenha atraído sua atenção.

Mas o que exatamente são caça-níqueis, como você joga, e o mais importante; o que você pode jogar? Continue lendo enquanto revelamos tudo.

O que são máquinas caça-níqueis?

Uma combinação de chance, números gerados aleatoriamente e apostas; as caça-níqueis possuem três ou mais carretéis com símbolos giratórios que, quando combinados, podem pagar uma porcentagem de sua aposta, dependendo do valor dos ícones que compõem a combinação vencedora. Você pode jogar slot machines tanto em um estabelecimento em terra firme quanto online, porque a Betfair tem jogos de cassino em português para jogadores brasileiros! Nos tempos modernos, todos são tornados justos e imprevisíveis com a ajuda de um Gerador de números aleatórios (RNG) de confiança.

Uma breve história

A primeira slot machine foi criada entre 1887 e 1895, por Charles Fey. Esta máquina, conhecida como Sino da Liberdade, foi a primeira a oferecer pagamentos automáticos, e era composta de três carretéis com cartas e símbolos de jogo. Estes incluíam corações, diamantes, espadas, ferraduras e, é claro, um sino de liberdade. O sino concedeu os pagamentos mais altos, e os tambores foram girados usando um mecanismo de leaver e mola.

Fey não patenteou sua idéia, e assim o Sino da Liberdade se tornou a base de todas as máquinas caça-níqueis que se seguiram. Em 1964, a primeira slot machine eletromecânica foi lançada, e a primeira verdadeira slot de vídeo viu a luz do dia em 1976, usando um Sony TV modificado de 19 polegadas para a tela. Em 1996, foi estabelecido o primeiro cassino online, abrindo caminho para a enorme variedade de jogos de caça-níqueis online que reconhecemos hoje.

Como jogar

Ao se sentar na frente de uma slot machine, ou entrar no cassino online Betfair, por exemplo, para girar os rolos, tudo o que você tem que fazer é selecionar o jogo que deseja jogar e inserir o número de moedas que deseja apostar. Claro que, se você estiver jogando on-line, estas serão virtuais, mas de qualquer forma, cada jogo terá uma aposta individual mínima e máxima por linha, então você vai querer verificar isto antes de depositar qualquer dinheiro. Então, basta dar um giro e esperar pelo resultado. Algumas máquinas possuem jogos bônus, giros livres, multiplicadores e ainda mais símbolos de bônus que podem ser desbloqueados dentro da jogabilidade.

Os jogos disponíveis

Como iniciante, a enorme variedade de jogos de slot disponíveis pode ser um pouco avassaladora. Alguns dos temas que você provavelmente encontrará incluem pesca, Antigo Egito, Oeste Selvagem, espaço, Sorte dos irlandeses e pedras preciosas. Uma vez que você tenha encontrado um tema que lhe agrade, você vai querer procurar as seguintes coisas para tirar o máximo proveito de sua jogabilidade.

– A volatilidade do slot

Se um jogo de caça-níqueis é altamente volátil, os ganhos não são muito freqüentes, mas podem ser enormes. Caça-níqueis de baixa volatilidade geralmente oferecem pagamentos mais baixos, mas com maior freqüência, e Caça-níqueis com volatilidade média se encontrarão no meio. Geralmente, se a taxa de retorno ao jogador (RTP) for alta (mais de 97%), o caça-níqueis é menos volátil, pagando com mais freqüência.

– Apostas mínimas e máximas

Como mencionado anteriormente, cada jogo terá diferentes requisitos de apostas mínimas e máximas. Estes podem variar de apenas 0,01 moedas para cima, portanto, certifique-se de ter ajustado sua banca e jogue com isto em mente.

– Bônus e promoções

Se você se encontrou com um bônus ou promoção no cassino no qual se inscreveu, verifique se o jogo no qual você espera usar esta promoção é elegível para a promoção, pois isto pode ajudá-lo realmente a aproveitar ao máximo sua jogabilidade. Também vale a pena verificar quais são os bônus dentro do jogo, e começar com um jogo mais simples com menos carretéis e apenas alguns símbolos de bônus em jogo, até que você se apodere do jogo.

—

Então, com todo seu novo conhecimento sobre Slots, você está pronto para girar os carretéis?