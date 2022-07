Como aumentar o valor do seu imóvel no mercado? Confira!

Calcular o valor do imóvel para venda é um desafio, mas temos duas boas notícias: existem ferramentas que podem te ajudar nessa conta, e estratégias para conseguir aumentar esse valor. Confira!

Colocar um imóvel à venda no mercado é um processo complexo, que envolve diversos fatores. Nesse momento, surgem diversas questões: como calcular o valor do imóvel para venda? Como tornar a propriedade mais atrativa aos compradores?

Saber como chegar ao valor correto do imóvel é essencial para evitar perdas financeiras. Além disso, com pequenas reformas, como a pintura das paredes ou a renovação das mobílias, já é possível valorizar seu imóvel e aumentar seu valor de mercado.

Para te ajudar nessas duas situações, fizemos esse texto com dicas e aplicações práticas. Vamos lá!

Como calcular o valor do imóvel para venda?

Entender qual é o preço de mercado de seu imóvel permite que você faça uma boa negociação e pratique um preço justo. Dessa forma, você não corre o risco de colocar um preço muito alto e não conseguir vender, nem de colocar um preço muito baixo e sair no prejuízo.

Após essa etapa, você precisa descobrir a metragem do seu imóvel. Normalmente, essa informação consta nos documentos do bem.

Com essas informações em mãos, começa a etapa de fazer contas. Confira algumas fórmulas que te ajudarão nesse processo:

Descubra o valor do metro quadrado

O primeiro passo para definir o valor de seu imóvel da forma correta é pesquisar a média de preços e o valor do metro quadrado praticados na região. Procure bens com características parecidas com as do seu para deixar sua busca mais certeira.

Analise os valores cobrados na localização

A localização influencia muito o valor do imóvel. Um imóvel pode ter seu preço aumentado devido à boa localização. A proximidade com meios de transporte, shoppings, hospitais e mercados podem influenciar no valor do bem.

Verifique o estado de conservação do imóvel

Um imóvel bem conservado é vendido com mais rapidez e a preços melhores. Por isso, fazer a manutenção necessária antes de colocá-lo à venda pode ser uma ótima estratégia para aumentar seu valor.

Calcule os Dados do Mercado Imobiliário (DMI)

Essa é uma conta simples: basta multiplicar o valor do metro quadrado de sua região pela metragem de seu imóvel. Por exemplo, se o metro quadrado de sua região custa R$ 4 mil e sua propriedade tem 80 m², a conta será:

4 mil x 80 = 320 mil

Após fazer a conta, compare o valor final com os preços praticados na região.

5 dicas para aumentar o valor do imóvel no mercado

1. Deixe o ambiente limpo e bem iluminado

A pintura é um dos elementos que mais valoriza o ambiente, deixando-o, inclusive, mais limpo. Por isso, passe uma boa mão de tinta para recuperar os cantos mais desgastados e renovar os ares. Invista em cores neutras, que não assustem o possível comprador.

Também é importante trocar lâmpadas queimadas e resolver problemas de iluminação.

2. Resolva problemas estruturais ou informe-os aos interessados

Caso o imóvel tenha infiltrações ou outros problemas parecidos, você deve informar ao interessado ou consertá-los. Se optar pela segunda opção, procure não deixar as marcas da reforma à vista, como manchas na parede e outros itens. Quanto menos o imóvel estiver danificado, mais valor ele terá para os interessados.

3. Faça a manutenção de armários e pisos

Quanto menos reparos o interessado tiver que fazer no imóvel, mais propenso ele estará a fazer a compra. Por isso, é importante fazer a manutenção dos móveis que estiverem inclusos na compra, como armários, por exemplo. Além disso, os interessados podem usar os aspectos negativos como argumentos para conseguir descontos.

4. Dê atenção aos diferenciais do imóvel

Todos os itens inclusos na descrição devem estar funcionando de forma adequada no dia da visita. Piscinas, saunas, varandas gourmets e outros devem estar nas melhores condições possíveis.

5. Deixe o imóvel organizado no dia da visita

Limpeza e organização fazem a diferença na primeira impressão que seu imóvel deixará no interessado. Por isso, dê atenção a todos os detalhes: deixe os ambientes arejados, evite deixar coisas espalhadas, etc.

Conclusão

Definir ou aumentar o valor de um imóvel para venda pode ser um grande desafio para os proprietários. Porém, como destacamos neste texto, com algumas pesquisas, avaliações e contas simples, é possível alcançar estes objetivos.

Conhecer o valor de seu imóvel pode ser muito útil no momento de vendê-lo, mas também para conseguir um empréstimo com garantia de imóvel, também conhecido como home equity, caso você precise.

Esperamos que esse conteúdo tenha ajudado a esclarecer suas dúvidas! Conte-nos sua experiência nos comentários e continue acompanhando nossas publicações..