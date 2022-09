Tudo O Que Você Precisa SaberTudo O Que Você Precisa Saber Sobre Negociação Sobre Negociação

Investidores ao redor do mundo inteiro gostam de expandir suas carteiras ao procurar novas e diferentes opções de investimento. Fundos imobiliários, fundos de índice, ações

brasileiras ou globais, CDBs… São várias as opções que o trader pode escolher e, agora, o mercado de câmbio ou negociação forex também se tornou um grande atrativo para eles.

Sendo uma opção mais arriscada porém com altos retornos, o mercado forex virou febre entre os investidores experientes que possuem um perfil ousado. E, se você também estiver pensando em entrar de cabeça nesse mercado, confira aqui tudo o que você precisa saber sobre negociações forex em detalhes!

O que é e como funciona o forex trading?

De modo prático, o mercado forex funciona ao investir em pares de moedas de escolha do próprio investidor, onde o lucro é obtido através da valorização de uma moeda sobre outra moeda desvalorizada. Ou seja, tanto o lucro quanto o prejuízo será determinado pela oscilação das taxas de câmbio escolhidas pelo investidor.

Ao ingressar nesse mercado, o trader deverá selecionar o par de moedas que deseja

investir, onde uma delas terá um papel base e a outra será cotada. Será necessário

escolher também se irá investir de forma vendida ou comprada, fazendo com que haja lucro sobre a oscilação das taxas.

Seguindo essa dinâmica, ao operar comprado você acredita que a moeda base terá uma valorização sobre a moeda cotada, enquanto ao operar vendido será o contrário.

Portanto, o próprio trader irá determinar como deseja investir.

Os benefícios que o mercado forex oferece

● Mercado descentralizado, onde os investidores podem negociar entre eles;

● Mercado com maior liquidez entre todas as opções de investimento disponíveis no

mundo;

● Não é necessário ter um alto investimento inicial, podendo começar aos poucos.

● Possibilidade de lucros altos.

As desvantagens do forex trading

● Oferece alto risco ao investidor, fazendo com que ele ganhe ou perca muito;

● Não ter regulamentação no Brasil;

● Necessário ter experiência em investimentos;

● Diversos golpistas neste mercado, portanto é necessário ter extrema cautela.

O que é preciso saber para ingressar no mercado forex

Antes de entrar de cabeça na negociação forex, você deve saber que há alguns pontos

importantes sobre esse mercado que não podem ser ignorados. E, sem conhecê-los, é

possível que você encontre diversos problemas em sua trajetória de investimentos que

podem acabar prejudicando o seu bolso.

Em primeiro lugar, é importante ter em mente que o mercado forex ainda não é

regulamentado no Brasil e que, por isso, ele não é uma opção de investimento

disponibilizado pelas corretoras brasileiras e oferece maiores riscos ao investidor. Mas não se preocupe! Embora não tenha regulamentação em território brasileiro, a negociação forex não é ilegal e pode ser praticada sem medo de penalidades judiciais.

Então se o investidor desejar ingressar no mercado de câmbio, será preciso que ele utilize corretoras estrangeiras que sejam de confiança. Nesse caso, o conhecimento avançado de línguas como o inglês e o espanhol irá garantir uma comunicação sem problemas entre o trader e a corretora escolhida.

Outro ponto que você deverá sempre manter um olho aberto é em relação a corretoras

falsas que aplicam golpes em investidores inexperientes. Embora pareça difícil, ainda há muitas empresas que se aproveitam da falta de conhecimento de seus clientes e tiram vantagem disso ao oferecer opções de risco e promoções falsas.