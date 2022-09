Perto do fim uma das mais belas paisagens da Serra Catarinense: o “Vale do Caminhos da Neve”

O desaparecimento dessa área causará impacto irreversível à divulgação das mais importantes imagens do frio no sul do Brasil!

Vale do Caminhos da Neve, se tornou um dos maiores cartões paisagísticos e midiáticos da Serra Catarinense e perder este lugar irá trazer um considerável impacto negativo para o desenvolvimento turístico, cênicos e de divulgação da Serra Catarinense.

O Vale do Caminhos da Neve é responsável, particularmente, por 90% de toda a mídia de São Joaquim e mais de 50% a aparição da Serra Catarinense na mídia nacional durante o ano, chegando a reproduzir mais de 120 geadas anualmente, sendo capaz, até mesmo de mostrar ao Brasil e ao mundo através dos jornais internacionais como o The Whashington Post, The Idependent e entre outros a potencialidade fria deste sublime lugar na Serra Catarinense.

Recentemente fez parte do relatório do EVETEA no Ministério da Infraestrutura para Federalização da Rota Caminhos da Neve, como parada obrigatório de observação turística, ligando as Serras Gaúchas e Catarinenses, porém, essa belíssima paisagem está prestes a deixar de existir por conta de uma empresa que está utilizando o local como reflorestamento que em breve será destituído de sua exuberância cênica e inigualável.

Órgãos municipais como o CDL, CONDESTUR, ACISJO, VEREADORES e até mesmo a Associação de Municípios da Serra Catarinense se protestaram pedindo que os trabalhos no local sejam paralisados quanto antes e que medidas sejam tomadas para evitar a perda um dos maiores tesouros naturais da Serra Catarinense a paisagem frio e midiática do imponente Vale do Caminhos da Neve.

Vale do Caminhos da Neve na mídia Nacional

NOTA PÚBLICA COMDESTUR

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Turístico de São Joaquim -COMDESTUR, órgão de deliberação e fiscalização, instituído pela Lei Municipal nº 4.650, de 11de dezembro de 2019 e regulamentado pelo Decreto nº 428, de 17 de dezembro de 2020, composto pela representatividade de 30 entidades da Sociedade Civil Organizada, da Iniciativa Privada e do Poder Público, cujo objetivo é discutir, deliberar, orientar, fomentar e promover o desenvolvimento socioeconômico e turístico de forma sustentável vem a público informar que está em tratativas com a Empresa KLABIN visando preservar uma área composta por paisagem natural de campos nativos localizados a menos de 3 km do centro de São Joaquim.

Tal área está às margens da Rodovia Caminhos da Neve, que liga as Serras Catarinense e Gaúcha e, apresenta uma peculiaridade topográfica que lhe confere a ocorrência de mais de 120 geadas em todos os meses do ano. Este local é responsável por mais de 70% de toda exposição que São Joaquim e a Serra Catarinense, composta por 18 municípios, têm na mídia nacional (televisão, jornais impressos, sites e redes sociais). Este local representa parte do ecossistema Campos de Altitude do Bioma Mata Atlântica que, segundo o botânico João Iganci, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), esconde uma rica biodiversidade vegetal, com quase 300 espécies endêmicas (exclusivas) da região, muitas delas pouco estudadas até recentemente. O COMDESTUR considera de extrema importância um profundo debate com toda a comunidade joaquinense sobre a transformação desta importante paisagem natural que está tão próxima e é tão importante para São Joaquim, para a Serra Catarinense e para o Estado de Santa Catarina. O desaparecimento dessa área causará impacto irreversível à divulgação das mais importantes imagens do frio no sul do Brasil!

A expansão da silvicultura deve ser discutida no âmbito regional para impedir o desastre que a implantação de florestas exóticas sem o devido planejamento possa causar no desenvolvimento turístico e também na diversificação da agricultura. Conforme o entendimento do COMDESTUR e de acordo com informações técnicas e científicas, a implantação desordenada, sem critérios e sem normas pré-estabelecidas por lei que possam regrar a atividade em nosso município, poderá causar prejuízos de difícil e incerta reparação e poderá significar um desastroso golpe no futuro turístico de toda uma região. O que está ocorrendo em nosso município mostra o quão importante é o Planejamento Municipal para São Joaquim e para toda a Serra Catarinense, e a necessidade de adequação em nosso Plano Diretor, disciplinando onde será permitido o plantio de florestas exóticas e em qual intensidade, respeitando o princípio do crescimento e equidade socioeconômica e socioambiental.

Parecer da AMURES

A Serra Catarinense é um território que se desenvolve de forma integrada e tem em seus cenários, os atrativos mais impactantes para o turismo. O Vale do Caminhos da Neve é o responsável por grande parte da mídia relacionada ao frio na Serra Catarinense e que esse novo ciclo da madeira se iniciou de forma desordenada. Especificamente no Vale do Caminhos da Neve, visto que o plantio de pinos não precisa de uma região cênica para se estabelecer. A AMURES indica que sejam seguidas as orientações dos planos diretores que estão em construção e enquanto não ficam prontos, as áreas de plantio em áreas cênicas e turísticas devem ser sob a orientação do Poder Público e que seja encontrado uma solução amigável para preservar a área.