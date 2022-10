Eguinaldo esta no radar do Newcastle United

O Newcastle United está alegadamente em conversações para garantir os serviços do meio-campista Andrey Santos, do Vasco da Gama, e também manifestou interesse em seu companheiro de equipe Eguinaldo.

Você está seguindo o Brasileirão ou gosta da Premier League Inglesa? Então faca suas apostas na placard.pt e receba seus ganhos!

Eguinaldo passou pelas fileiras da liga inferior Artsul antes de chegar ao Vasco da Gama por empréstimo com uma opção de compra em janeiro deste ano. O jogador de 18 anos passou de força a força nos últimos dez meses, aproximadamente. Ele entrou na primeira equipe em julho, e sua estadia por empréstimo foi tornada permanente por cerca de 120 mil euros alguns dias depois de completar 18 anos em agosto, fechando um contrato de cinco anos no Estádio São Januário.

O adolescente marcou três gols em 15 partidas pelo clube da segunda divisão. E foi convidado para treinar com os sub-20 do Brasil durante o verão. Embora não tenha sido uma convocação oficial, foi sua primeira exposição à seleção nacional.

Eguinaldo também esteve envolvido com os sub-20 do Vasco e estrelou com 9 gols e 3 assistências em 9 partidas antes de entrar em cena. Apesar de seus anos de ternura e experiência limitada, ele já está despertando grande interesse do Newcastle, entre outros, visando garantir sua assinatura.

Conforme o relatório, os olheiros do Newcastle ficaram impressionados com suas atuações e um movimento para o atacante adolescente está firmemente na agenda deles, embora as conversas não estejam tão adiantadas como estão com seu colega de equipe Santos.

O escoteiro-chefe do clube, Steve Nickson, tem procurado talentos nos mercados sul-americanos nos últimos anos, assinando com jogadores como Santiago Munoz e Rodrigo Vilca das ligas mexicana e peruana, respectivamente.

Embora com os jogadores acima mencionados não funcionou como planejado, com o apoio financeiro dos donos sauditas, eles agora podem virar o creme da região. Tendo sido ligado a jogadores como Angelo, Santos e Endrick, Eguinaldo parece ser o último sul-americano no radar do Newcastle, já que eles procuram aumentar o contingente brasileiro em seu plantel.

Muitas das aquisições de Nickson não terão um impacto imediato, mas ele é normalmente pontuado com seu recrutamento. Eguinaldo é certamente um a ser observado, ele tem apenas mostrado flashes de seu verdadeiro potencial e ainda é muito cru.

Portanto, não seria surpreendente se o Newcastle o enviasse para uma série de empréstimos de desenvolvimento antes de integrá-lo à equipe principal se eles acabarem assinando o prodígio.