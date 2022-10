EDITAL PARA LOTEAMENTO RESIDENCIAL BELA VISTA EM BOM JARDIM DA SERRA 

REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA de São Joaquim/SC, em 17 de outubro de 2022, Edital de Parcelamento de Imóvel Urbano (Lei Federal n° 6766, de 19 de dezembro de 1.979).

A Bacharela ELISABETH BEATRIZ KONDER CALIXTO DOS SANTOS, Oficial do Registro de Imóveis, Comarca de São Joaquim, Estado de Santa Catarina. FAZ SABER a todos os interessados que a empresa VILLA BORGHESE INCORPORAÇÕES LTDA, qualificada no protocolo nº 74.088 de 28 de junho de 2022, do Registro de Imóveis de São Joaquim/SC, depositou neste cartório os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1.979, para o registro de Parcelamento de Solo na Modalidade de “Loteamento de Imóvel Urbano”, com a área de 119.392,14m² (cento e dezenove mil, trezentos e noventa e dois metros e quatorze centímetros quadrados), situado na Rodovia SC 438, no município de Bom Jardim da Serra/SC, registrado a margem da matrícula sob nº: M- 13.786, às folhas 119 do livro 2-CX, que, conforme aprovação municipal através da Certidão n° 003/2021, bem como demais documentações apresentadas, será desenvolvido o empreendimento denominado LOTEAMENTO RESIDENCIAL BELA VISTA, que será composto da seguinte forma: 09 (nove) QUADRAS, subdividas em 114 (cento e quatorze) LOTES; atribuindo 15.497,66m² (quinze mil, quatrocentos e noventa e sete metros e sessenta e seis centímetros quadrados) para ARRUAMENTO; 30.089,14m² (trinta mil, oitenta e nove metros e quatorze centímetros quadrados) destinados a ÁREA VERDE (15.210,52m²) e ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA (14.878,62m²). E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal 6.766 de 19 de dezembro de 1.979. Eu, Elisabeth Beatriz Konder Calixto dos Santos, Oficial Registradora Interina do Registro de Imóveis desta Comarca de São Joaquim/SC, mandei digitar e subscrevi.

Veja o edital na íntegra: