Fórmula do castiçal de Heiken Ashi

É óbvio que existe um cálculo por trás dos valores de “ritmo médio” apontados por tal gráfico. Ele é bastante intrigante.

Esse tratamento japonês para demonstrar valores utilizados nos componentes-chave de um gráfico de castiçais assim como especificamos antes. Aqui seguem eles de novo:

preço de abertura

preço final

a alta

a baixa

A matemática de um castiçal de Heikin Ashi necessita de dados dos castiçais atuais e antigos. Outra coisa, necessita de informações do candelabro regular disponibilizado pelo gráfico de castiçais japoneses e também precisa do castiçal Heikin Ashi de antes.

Cálculo fechado de heikin Ashi

O passo inicial é calcular o Heikin Ashi próximo. Não é difícil usar apenas a média dos quatro valores da atualidade.

Sendo mais exato, adicione todos os valores (abertura, fechamento, alta e baixa) e faça uma divisão por quatro.

Cálculo aberto de Heiken Ashi no scalping Forex.

Para o Heikin Ashi aberto, uma nova mídia é necessária. Mas nesse caso, a média leva em consideração apenas dois componentes: a abertura e o fechado de Heikin Ashi.

Dessa maneira, todo o gráfico passa a fazer sentido, pois cada um dos castiçais precisa dos anteriores.

Calculando a alta de Heikin Ashi

Esse é um bom preço para achar. Sendo mais exato, a alta do Heikin Ashi é o preço máximo dos três pontos. Isso quer dizer que o indicador faz uma comparação entre o próximo e seleciona o preço mais elevado de todos:

a recente alta do candelabro

a abertura do Heikin Ashi para o candelabro do momento

o encerramento do Heikin Ashi para o candelabro atual

Calculando baixa do heikin Ashi

Ao que tudo indica, a baixa do Heikin Ashi seria o mínimo entre:

a baixa corrente da vela

a abertura Heikin Ashi para a vela atual

o encerramento do Heikin para a vela atual

Nesse momento, o gráfico de castiçais Heikin Ashi passa a fazer sentido. Os negociantes encontram um preço valioso ao utilizar este indicador Forex, já que a metodologia utilizada é algo exclusivo.

Scalping do Forex com os castiçais de Heikin ashi

O efeito líquido que o indicador Heikin Ashi possui em um gráfico é que ele fica homogêneo. Por essa razão, os castiçais Heikin Ashi trabalham de forma muito adequada em operações de curto prazo, ou scalping no Forex indices.

O scalping no Forex é a forma favorita que os negociantes do ramo do varejo utilizam para ficar mais perto do mercado. Não focando na indústria de HFT (High-Frequency Trading), o scalping do Forex é realizado fundamentalmente por negociantes do ramo do varejo.

Os scalpers compram ou vendem um par de moedas muitas vezes durante um dia. Geralmente os cambistas não continuam com as posições em aberto na parte da noite. Dessa forma, eles não tem que se preocupar com os prováveis câmbios negativas que um par de moedas exige manter uma operação em aberto por um período maior que uma diária.

Quando é feita uma comparação com os comerciantes de swing, os cambistas são aconselhados com frequência para os negociantes de curto prazo. Uma operação pode levar alguns segundos ou minutos, mais muito dificilmente duas horas.

Em contra partida,os negociantes do swing mantêm as negociações em aberto por um tempo mais longos. É possível que um negócio Forex se mantenha em aberto por horas, mas também é possível que se mantenha por algumas semanas.

O último modo de negociação, investimento, é dos negociantes mais importantes. Eles traduzem informações econômicas a longo prazo e arriscam nas modificações que ocorrerão e na camada para os comerciantes, o tempo não é uma complicação.

De volta a como funciona o scalping do Forex e os castiçais Heikin Ashi, os negociantes utilizam os menores prazos que são possíveis. Chamados de:

um minuto

cinco minutos

quinze minutos

trinta minutos

de uma em uma hora

Note que o gráfico de hora em hora existe apenas para apontar o maior prazo para esse modo de fazer negócio. Senão os cambistas o utilizam muito pouco. Ao invés disto, o objetivo se mantém em relação aos prazos menores.

Estratégia de scalping do Forex através dos castiçais de heikin Ashi.

As estratégias que foram descritas fazem parte do scalping do Forex e funcionam em todos os tipos de prazos falados acima.

Uma das formas menos complicadas de usar os castiçais de Heikin Ashi é tirar proveito da homogeneidade desse gráfico. Para ser mais exato, coloque sua concentração somente nas cores.

Porém o trabalho mais importante que um profissional tem é determinar o que ele quer realizar:

seguir uma tendência

Encontrar uma reversão

As tendências são formadas nos prazos mais baixos. Na realidade, a transação de tendência em prazos menores faz sentido, pois a indústria Forex se fixa boa parte das vezes nos que são maiores.

Scalping do Forex e a tendência de negociar com os castiçais de Heikin Ashi

A negociação de tendências é um sonho, que todo negociante do ramo do varejo possui. Estudos apontam que esta é o motivo mais importante pela qual os negociantes conseguem chegar a indústria do Forex. Para construir uma tendência.

Porém existe um problema com a negociação de tendências, elas são formadas sempre, como por exemplo em prazos mais longos.

Nas baixas, mini-tendências ou micro-tendências vem todos os dias. Dessa forma os negociantes tem a possibilidade construí-las de forma mais fácil, em especial se utilizarem o indicador Heikin Ashi para “filtrar” o barulho.

Sim, esse é um dos benefícios de maior importância, no que diz respeito a utilizar os castiçais de Heikin Ashi: eles selecionam o barulho.

Além de achar os castiçais do mercado do Forex como partes da tendências de alta e baixa, o gráfico Heikin Ashi aponta de forma clara qual caminho seguir. Porém os negociantes ainda necessita realizar uma coisa: determinar qual será a tendência.

Para fazer isso, as leis de uma tendência são para: