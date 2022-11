Como ganhar no poker – os melhores do Brasil

Conheça um pouco dos melhores jogadores de poker do Brasil e entenda como você pode começar a jogar hoje e ter lucro no poker com pouco tempo de jogo.

Os melhores jogadores de poker do país: O que eles têm a nos ensinar

Da esquerda para a direita: Yuri Martins, Eduardo Silva e Pedro Garagnani. O que esses três monstros do poker têm em comum além dos milhões de dólares em premiações? Estudo, direcionamento e prática diária. Poker nada mais é do que um esporte da mente e deve ser tratado como tal.

Essas três feras levaram o poker a sério, treinando e evoluindo durante mais de década para chegar no patamar que estão hoje em dia. A primeira variante de poker que dominaram com maestria foi o Texas Hold’em, em suas modalidades torneio e cash game.

Esse é um ótimo ponto de partida para quem está começando agora no carteado, iniciar no Texas Hold’em torneio ou cash. Para isso, é preciso estudar e se profissionalizar ao longo do tempo, dado que é preciso aprender as regras, probabilidades, combinações, jogadas, entre outros conceito-chave.

Qualquer pessoa pode jogar poker a partir do seu celular ou computador, mesmo sem possuir banca alguma. Vários sites e aplicativos de poker oferecem torneios gratuitos com dinheiro real em premiação para os melhores colocados – são conhecidos como freerolls e podem ser acessados através de poker senhas.

Além disso, é possível jogar jogos valendo centavos e ir escalando os limites para subir cada vez mais nas premiações. Entendemos então que poker é um esporte, quem se dedica consegue fazer lucro fixo e que para isso acontecer é necessário estudos e prática diária.

Como praticar e estudar poker diariamente

Online desde 2009, o site GipsyTeam possui uma estrutura especialmente focada no jogador iniciante – sem esquecer do profissional. O site conta com áreas de notícias, promoções, análises de salas, artigos para jogadores iniciantes, artigos para profissionais e uma área exclusiva para os torneios freerolls (aquele que não se paga nada e existe a chance de ganhar dinheiro real).

O acesso por freerolls geralmente acontece por poker senhas, por isso, é necessário verificar quais as poker senhas disponíveis no dia que você estiver jogando. Além disso, recomendamos fortemente que você se torne um visitante frequente da seção “Para iniciantes”.

Essa seção, possui diversos artigos voltados ao público do “abc”, o público de primeira viagem. Nela você irá aprender as regras básicas das principais modalidades, como jogar poker a dinheiro real, onde jogar, quais cartas estão envolvidas no jogo de poker, quais as jogadas de poker mais frequentes, como funciona uma mesa de poker e muito mais.

Depois, recomendamos que visite a seção “Jogar poker”. Nela, você estará de frente a inúmeras análises de aplicativos e salas que possuem jogos de poker. Cada sala possui um bônus diferente, assim como grade de torneios e jogos a cash game totalmente diferentes entre si.

É necessário entender cada diferença e como você pode se dar bem com isso (sendo um jogador iniciante ou um profissional). Escolha com cautela, seu sucesso no poker dependerá diretamente das suas escolhas iniciais.