Inscrição para Pin Up

O que é Pin Up

Pin Up é um cassino online e um site de apostas. Na verdade, os dois prazeres estão unidos em um só local. Tudo está lá para o máximo conforto dos jogadores. O Pin up Casino oferece praticamente todos os jogos de cartas conhecidos, vários tipos de roleta, uma interessante seleção de slots coloridos e apostas em bandidos de um só braço. Como uma empresa de apostas, Pin up permite que você aposte em esportes, tanto em disciplinas clássicas quanto em disciplinas incomuns.

Passos para a inscrição

A Pin Up é uma empresa moderna e você não precisa viajar a lugar algum e leva muito tempo para se registrar. A etapa de registro pode ser concluída de qualquer parte do mundo e a qualquer hora do dia ou da noite. Tudo o que você precisa é de uma conexão à Internet e um dispositivo a partir do qual você possa acessar o site. É aconselhável ter acesso ao seu e-mail e ao seu telefone celular. Isto é necessário para a verificação bem sucedida de sua identidade e de seus dados.

Como registrar ponto por ponto:

Acesse o site principal da Pin Up. No canto superior do site, um botão vermelho com o nome “Register” chamará sua atenção. Sinta-se à vontade para clicar sobre ele. Você receberá dois formulários de inscrição. Você deve preenchê-los completamente. Entre os dados solicitados, estão os seguintes:

Nome completo. Se você tiver mais de um, não se esqueça de incluir todos eles.

Um endereço de e-mail atual.

Número de telefone celular. Se você tiver mais de um, inclua o que você sempre tem em mãos.

Sua data de nascimento. Somente pessoas maiores de idade podem se registrar.

Seu endereço residencial e endereço de registro. Você deve indicar a região, cidade, endereço completo da casa e CEP.

Pense em uma senha para fazer o login. Lembre-se de manter seus dados pessoais em segurança. Certifique-se de que sua senha seja tão forte quanto possível. Use caracteres especiais, números, letras maiúsculas e espaços. Ative sua conta. Uma vez que você tenha concluído todas as etapas acima, um e-mail será enviado para sua caixa de entrada. Ele conterá um link – ativação. Clique sobre ele. Faça o login em sua conta Pin Up. Verifique se tudo foi bem sucedido.

O que fazer após o login

Uma vez que você tenha uma conta Pin Up ativa, você terá acesso a todas as instalações e funções. Tanto o cassino quanto as apostas. Para começar a usar tudo isso, você tem que fazer um depósito em dinheiro na sua conta.

Todos os métodos modernos de pagamento estão disponíveis em Pin Up. Desde as clássicas transferências bancárias até os pagamentos em moedas criptográficas. Se você preferir uma transferência bancária regular, esteja preparado para que o dinheiro não entre em sua conta tão rapidamente. E você terá que lidar com uma pequena taxa.

As outras opções de pagamento são sem comissão. Eles aparecem em sua conta de depósito em poucos minutos ou até segundos após o pagamento ter sido feito.

Uma vez que você tenha feito um depósito – você pode jogar e apostar com o Pin Up de sua escolha. Assim que você desejar retirar seus fundos, poderá fazê-lo com a mesma facilidade com que fez um depósito. Você está disponível para retirar seus ganhos para uma carteira eletrônica, via PIX ou transferência bancária. Este último leva mais tempo. Você deve esperar cerca de três dias úteis para que o dinheiro apareça em seu cartão.

