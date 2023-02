Sabor e sofisticação detalham o lançamento do Vinho “Jazzeria” na Vinícola Zanella Back

A Vinícola Zanella Back, do Vinhos Finos de Altitude de São Joaquim, foi o palco para o lançamento do novo rótulo “Jazzeria” produzido pela vinícola em parceria com uma incrível produtora musical de Jazz! O vinho Jazzeria é resultado da união de duas tradições: a uva Sangiovese, clássica da Itália, combinada com a musicalidade dos Standards do Jazz.

Além disso, acompanhar esse vinho com uma boa música de Jazz, com a presença de convidados e amigos foi uma experiência única e especial. É interessante ver como a Vinícola Zanella Back está unindo duas tradições e criando algo novo e surpreendente.

A clássica uva da Itália – Sangiovese

Apresenta aromas frutados que lembram frutas vermelhas maduras, com um leve defumado e baunilha, em função do descanso em barricas novas. Em boca, explosivo e persistente. Acidez agradável e taninos macios.

As clássicas composições do Jazz, os Standards

Os temas mais importantes e os mais tocados, por todo o mundo. Duradouro e marcante, persistentes, mas assim como a uva Sangiovese, podem evoluir e mudar co o tempo.

O resultado, é um momento único e especial. Deustar um bom vinho com uma atmosfera aconchegante, onde só os Standars conseguem proporcionar. Parabéns a eles pelo lançamento bem-sucedido, que o Vinho Jazzeria tenha o sucesso que merece!

A JAZZERIA

A JAZZERIA é uma produtora musical que promove eventos na região de Santa Catarina.

Idealizada por seu criador Herton Tancredo, cujo sonho é de que o Jazz possa estar ao alcance de todos. A produtora tem realizado inúmeros shows, com dezenas de artistas nacionais e internacionais.

Os músicos que compõem o time JAZZERIA são profissionais de longa data.

Veja as imagens: