Bitcoin e seus derivados

O preço de uma única Bitcoin aumentou drasticamente desde que a criptomoeda surgiu em 2009 – com grandes altos e baixos. Ainda assim, quando Satoshi introduziu esta moeda virtual ao público pela primeira vez, ela só era conhecida pelos primeiros adeptos. Muitas pessoas sabiam que o dinheiro não estava aqui para ficar. Você pode acessar https://bitcoinloophole-br.com/. Você pode adquirir esse ativo virtual registrando-se em uma plataforma que permite sua transferência. Depois de criar uma conta, você precisará de uma carteira digital que o ajude a manter seus ativos Bitcoin seguros.

Ainda assim, este ativo eletrônico provou ser um excelente investimento. Durante os primeiros anos em que Satoshi introduziu este dinheiro eletrônico, não houve plataformas para facilitar a negociação, compra e venda deste ativo virtual. No entanto, com o tempo, as pessoas criaram excelentes maneiras para facilitar a compra deste ativo virtual.

Nos treze anos em que este ativo eletrônico existiu, o mercado de Bitcoin teve liquidez suficiente para quase todos os traders. Além disso, os novos produtos Bitcoin vêm junto com ofertas de produtos. As pessoas que querem comprar e investir neste ativo eletrônico devem entender os riscos e as vantagens envolvidas.

Manter a Bitcoin

Uma das maneiras de obter exposição ao preço deste ativo eletrônico é possuir a moeda diretamente. Esta propriedade direta significa que uma pessoa é proprietária de uma parte dos 21 milhões de Bitcoins que alguma vez existirão. E você pode descobrir se você possui este ativo eletrônico, tentando transferi-lo para outra carteira. Se você pode compartilhar, então você possui este bem virtual.

Algumas empresas fornecem carteiras a seus clientes. Por outro lado, estas carteiras de software não estão seguras, pois um terceiro as controla. Este controle de terceiros faz com que se sacrifique sua autonomia.

Se você quiser ter mais controle sobre seu patrimônio, você precisará transferi-lo para uma carteira digital que você controla. Este tipo de carteira digital também é conhecido como uma carteira de hardware, semelhante a uma unidade USB. A blockchain registrará esta transação. Esta blockchain é um registro distribuído publicamente.

Derivados Bitcoin

Outra alternativa que se poderia utilizar para obter exposição a este ativo digital é possuir derivados. Estes produtos derivados mudam os preços com base no custo de seu ativo subjacente, que é este dinheiro virtual. Por outro lado, há uma diferença entre possuir um derivado Bitcoin e possuir realmente este ativo eletrônico.

Além disso, um derivado não é uma Bitcoin real, portanto o proprietário do produto não será capaz de transferir ou gastar fundos na blockchain. Portanto, os resultados devem permanecer sob o controle da empresa que emitiu o derivado.

Muitas pessoas investem neste bem virtual por causa do anonimato que ele proporciona a seus usuários. No entanto, este dinheiro digital perde o anonimato com os derivados Bitcoin. Além disso, os produtos derivados têm riscos de contraparte porque têm vínculos com uma empresa específica. Se a empresa derivada decidir desonrar seu investimento, você poderá perder seus investimentos mesmo que o preço deste ativo digital indique que seus produtos são valiosos. A empresa que oferece os derivados provavelmente estará protegendo sua posição para limitar seu risco à medida que o preço deste ativo virtual flutua.

Conclusão

O preço da Bitcoin flutua muito. E se os derivados Bitcoin são a única opção para um investidor com base em sua restrição, então eles têm uma boa escolha. Ainda assim, qualquer um que queira transferir esta moeda eletrônica deve ser dono da moeda. Os derivados Bitcoin também oferecem alguns benefícios significativos apesar de seus inconvenientes. Portanto, a maneira mais simples de ganhar exposição a este ativo virtual é manter a moeda diretamente.