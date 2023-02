Aviator é jogo interativo que está ganhando as apostas online no Brasil

Os jogos mais populares nos cassinos tradicionais são quase sempre os mesmos, como o pôquer, a roleta e o blackjack. No entanto, quando falamos de apostas online, a inovação ganha espaço e a busca dos jogadores costuma ser por apostas que misturam interatividade com dinâmicas diferentes. É assim que o Aviator vem conseguindo ganhar espaço online, mostrando ser possível fazer um jogo de apostas que fuja totalmente do padrão e ainda seja totalmente dependente da sorte.

Lançado recentemente, e disponível também no Brasil, o jogo funciona de maneira simples, mas totalmente diferente de tudo que conhecemos de apostas online mais tradicionais. A jogabilidade foge dos jogos de mesa, como a roleta, e se aproxima mais dos caça-níqueis online. Aliás, esses slots fazem sucesso por conta disso, sobretudo quando a temática é interessante e inspirada em alguns filmes de sucesso, como a franquia James Bond, que está sempre em alta.

No entanto, jogar Aviator online ainda é diferente dos slots, e o motivo principal é a jogabilidade. Apesar de também fazer a aposta inicial antes da rodada, e lucrar com o multiplicador de aposta, o objetivo é você tirar a aposta com o maior ganho possível. Então, logo após definir o valor inicial, um avião começa a decolar. O tempo até ele finalmente levantar voo é aleatório, podendo durar menos de um segundo, ou até mesmo mais de 20 segundos.

Conforme o tempo passa, o multiplicador de apostas aumenta, e o lucro também. O desafio é tirar a aposta feita antes que o avião decole. Se não fizer isso, a aposta é totalmente perdida. Ou seja, é um funcionamento diferente dos slots, mas que lembra uma dinâmica totalmente diferente. O site Mr.Jack é mais focado nas apostas esportivas, inclusive com uma cobertura extensa de vários esportes e torneios, inclusive o Campeonato Brasileiro, mas também tem espaço para o Aviator. Uma excelente alternativa para os apostadores.

Interatividade durante as apostas

Além de toda essa dinâmica, o jogo Aviator ainda impressiona pela interatividade que propõe durante as apostas. Por exemplo, existe um espaço ao lado do jogo que pode ser usado para conferir os ganhos de outros jogadores, ou então para mandar mensagem. Assim, é possível criar uma competição amigável de quem consegue o melhor resultado, ou seja, o máximo de tempo com o multiplicador de aposta rodando.

É uma experiência que lembra o universo dos eSports, ou dos jogos multiplayers, onde a comunicação com outros jogadores transforma totalmente a diversão. Afinal, isso faz com que a aposta online se transforme em um jogo interativo. Algo totalmente diferente das apostas esportivas, onde cada um faz a própria ação, e nem sabe quem também está escolhendo ou conquistando os mesmos valores.

No cassino online, as mesas de pôquer e de roleta ao vivo também oferecem uma experiência parecida. O Aviator conseguiu pegar o melhor de todos esses entretenimentos digitais, fazendo com que o jogo seja algo mais dinâmico. Essas inovações são essenciais, sobretudo no mundo atual, onde um detalhe assim é o que faz mais diferença na hora do jogador escolher o que vai jogar.

Gênero novo

Desenvolvido pela empresa Spribe, o jogo Aviator criou um gênero novo no universo das apostas online. É uma espécie de arcade, termo utilizado no mundo dos jogos digitais para categorizar um jogo mais dinâmico. Afinal, se não for assim, é difícil encaixá-lo em qualquer outra categoria. Como nós colocamos, existem semelhanças com os slots, mas está longe de ser algo igual.

Além disso, é interessante abrir espaço para jogos novos, inclusive para fazer com que as apostas online fiquem mais dinâmicas. Nem todas as pessoas gostam apenas de conferir apostas esportivas, ou jogar pôquer via streaming, e o Aviator acaba sendo uma alternativa interessante. O mais importante é o jogo ser totalmente focado na sorte, e existem poucas estratégias que podem mudar isso.

Aviator é um jogo recém-lançado que deve continuar ganhando espaço no mundo das apostas. Isso é algo positivo, principalmente para o brasileiro, que muitas vezes só depende do mundo online para ter a experiência de uma aposta. São vários detalhes que explicam como esse jogo tem conquistado espaço, e que com certeza vai continuar ganhando fãs de apostas 100% digitais.

