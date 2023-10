4 dicas para montar uma lista para compras na mercearia

Fazer compras na mercearia é uma tarefa que faz parte da rotina de todos nós, por esse motivo, tende a parecer muito simples. No entanto, sem o planejamento certo, o pensamento: ‘’vou à uma mercearia ou um supermercado perto de mim’’, pode ser nada econômico.

Para que isso não aconteça e que o resultado seja uma experiência mais eficiente e econômica, a lista de compras na mercearia se torna indispensável. Saber o que precisa ser de fato comprado é essencial para conseguir economizar dinheiro e tempo.

Sabendo da importância dessa lista de compras para mercearia, apresentaremos quatro dicas valiosas que irão ajudar a montá-la de maneira inteligente. Com essas estratégias, você poderá economizar e evitar desperdícios, confira:

H2 | 1. Planeja o cardápio das refeições

Antes de começar as compras em uma mercearia, é essencial planejar o cardápio das refeições para a semana. Ter pelo menos uma ideia do que será preparado e consumido nos próximos dias, permite que a lista inclua os ingredientes que realmente são necessários e assim ajuda a economizar na mercearia.

Além disso, ter um cardápio previamente pensado evita comprar itens desnecessários ou esquecer algo importante, assim é possível manter uma alimentação balanceada e reduzir o desperdício de alimentos.

H2 | 2. Separe os alimentos por seção

Uma das mais importantes dicas para compras na mercearia é montar uma lista de compras bem organizada, dividida em seções. Para isso, basta colocar todas as seções da mercearia, como produtos de limpeza, laticínios, carnes, frutas e verduras, entre outros.

Essa separação facilitará muito o momento da compra, pois irá deixar todo o processo mais rápido e eficiente. Afinal, ao seguir as ordens das seções, é possível evitar ter que voltar atrás para pegar algo que esqueceu.

H2 | 3. Verifique o que realmente falta na dispensa

A primeira coisa que deve ser feita antes de começar a montar a lista, é dar uma olhada na despensa, geladeira e congelador. Isso ajudará a identificar o que realmente falta e o que está prestes a vencer.

Por exemplo, caso tenha comprado feijão atacado, provavelmente não precisará dele nessa compra semanal, assim irá economizar na ida à mercearia e evitará o desperdício de alimentos.

Depois de conferir, monte a lista dos itens que estão acabando ou vencendo em breve e para garantir sempre mais economia, não deixe de procurar as melhores ofertas de mercearia.

H2 | 4. Não faça compras ou monte a lista com fome

Montar uma lista de compras na mercearia ou realizar a compra com fome não é uma boa ideia. Quando estamos com fome, a tendência é comprar mais do que realmente é necessário e as chances de escolher por alimentos menos saudáveis é muito maior.

Portanto, antes de começar a montar sua lista e sair para começar suas compras, faça uma refeição, dessa maneira é garantido que estará satisfeito e menos propenso a ceder a impulsos.

H2 | Lembre-se: faça compras na mercearia para a semana, prefira o atacado para compras mensais

Além dessas valiosas dicas, é sempre muito importante lembrar que as compras na mercearia devem ser compras semanais, assim será mais fácil garantir economia. No entanto, os itens não perecíveis ou que tem um prazo maior de validade, como óleo de soja atacado, podem ser comprados mensalmente em atacados.

É certo afirmar que ao começar a planejar as refeições semanais, organizar sua compra por seções, checar sua dispensa e nunca montar sua lista antes das refeições, irão ajudar a ter uma lista de compras muito mais eficientes e como resultado a ida à mercearia será mais econômica em todos os sentidos.