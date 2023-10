CDL de São Joaquim anuncia promoção de Natal 2023 com prêmio total de R$ 10 mil

Sorteio de 40 Cupons de R$ 250 cada para Incentivar Compras nas Empresas Associadas

A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Joaquim (CDL) anunciou a Promoção de Natal 2023. Com um prêmio total de R$ 10 mil em jogo, os consumidores têm chance de ganhar generosos cupons de compras, e as empresas associadas estão se preparando para uma temporada movimentada.

O grande sorteio está marcado para acontecer no dia 26 de dezembro de 2023, às 14 horas, diretamente na sede da CDL, onde 40 cupons no valor de R$ 250,00 cada serão sorteados entre os participantes sorteados.

A dinâmica é simples: a cada R$ 50,00 em compras realizadas nas empresas participantes, os clientes ganham um cupom para concorrer ao grande prêmio. Essa iniciativa visa incentivar as compras locais e recompensar os clientes que optam por apoiar os negócios da região durante a temporada de Natal.

Para as empresas associadas à CDL, a participação é opcional, mas altamente incentivada. Isso permite que as empresas ofereçam cupons aos seus clientes, aumentando assim as chances de ganhar e incentivando um maior fluxo de consumidores durante as festas de fim de ano.

A Promoção de Natal 2023 da CDL promete ser uma oportunidade emocionante para trabalhar as vendas locais e recompensar a lealdade dos clientes, enquanto traz um espírito festivo para toda a comunidade.