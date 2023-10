O que são as slots machines nos cassinos online?

Os jogos de cassino são muito mais longevos do que muita gente imagina. Para se ter ideia, o primeiro estabelecimento próprio para a prática dessa atividade foi construído em Veneza, na Itália, no ano de 1509. Desde então, as casas de entretenimento se tornaram um grande sucesso por toda a Europa e se espalharam pelo mundo, ganhando novas modalidades ao longo do tempo.

Entre elas, surgiu em 1894 pelas mãos do mecânico de automóveis norte-americano Charles Fey a primeira máquina caça-níquel da história. Conhecido como Liberty Bell, o equipamento tinha três bobinas giratórias com cinco símbolos diferentes: diamantes, corações, ferraduras, espadas e o sino da liberdade. Para ganhar, os jogadores precisavam alinhar três figuras idênticas em uma linha.

A partir daí, o jogo se tornou uma verdadeira febre e, com o advento dos cassinos online a partir da década de 1990, a modalidade não poderia ficar de fora das partidas virtuais, fazendo companhia para os tradicionais jogos de mesa como poker, blackjack, roleta e bacará.

Hoje conhecidas como slot machines, os caça-níqueis digitais oferecem uma grande diversidade de games, apostas e recursos diferenciados. Não à toa, títulos como o famoso jogo do aviãozinho são um dos mais procurados pelos usuários nas grandes plataformas, com recursos especiais diferenciados.

Composição

Existem diferentes tipos de jogos de slot, mas o modelo tradicional, que remete às máquinas físicas dos cassinos pelo mundo, é produzido a partir de três componentes principais: as bobinas, linhas de pagamento e o painel de controle.

O primeiro elemento se trata das partes giratórias que contêm os símbolos que vão definir o prêmio dos jogadores. Já as paylines são as linhas nas quais estes símbolos estão alinhados. Por fim, o painel de controle é onde os jogadores fazem suas apostas e giram as bobinas.

Funcionamento

Nas partidas de slot machine, todo o jogo é baseado em um algoritmo aleatório, visando garantir resultados justos. Além disso, esse tipo de modalidade oferece recursos adicionais para auxiliar o usuário e tornar as partidas mais emocionantes.

Um deles é o jackpot, um prêmio especial obtido a partir de combinações específicas. Os jackpots podem ser fixos (valor definido previamente) ou progressivos (aumentam a cada rodada). Muitas dessas partidas contam também com rodadas grátis, jogo bônus e outros artifícios especiais que podem variar com a temática da slot, por exemplo.

Jogos famosos

Representando o modelo tradicional de caça-níqueis, o game Starburst é um dos jogos mais populares nas plataformas online. O video slot, conhecido por gráficos coloridos e jogabilidade simples, se passa no espaço sideral, onde joias e outros símbolos intergalácticos preenchem seu rolo de cinco bobinas e três linhas de pagamento.

Uma slot machine diferente do conceito tradicional, mas que é um grande sucesso na internet, é o game Aviator. Mais conhecido como o jogo aviãozinho, o título se destaca por não utilizar as tradicionais bobinas ilustradas com símbolos diversos. Na realidade, ele consiste no lançamento de uma pequena aeronave em direção ao céu. Quanto mais alto ela voar, maiores se tornam as chances de vitória do usuário.

Durante o voo, são disponibilizados multiplicadores de apostas, sendo que o jogador deve saber o momento exato para sacar seus ganhos, antes que o avião complete o pouso. O game oferece ainda uma série de recursos especiais, como cashout automático, bate-papo em tempo real com outros usuários, torneios e rodadas bônus e muito mais.

Temas

Uma característica intrínseca das slots machines é a inspiração em outros segmentos para a criação de games temáticos. Não à toa, é muito comum encontrar jogos licenciados ou baseados em elementos da cultura pop como filmes, desenhos animados, grupos musicais, jogos de videogame, esportes, dentre outros.

Bandas de rock como o grupo Kiss, obras cinematográficas como Jurassic Park e modalidades como o hipismo ou hóquei no gelo já foram usadas como pano de fundo de slots e são um grande sucesso. Além de atrair fãs de diferentes setores para suas páginas, as plataformas virtuais oferecem assim partidas mais dinâmicas e divertidas para o público.