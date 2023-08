Primeiro Torneio de Poker do Clube Astréa em São Joaquim: Uma Jogada Imperdível!

Preparados para uma tarde emocionante repleta de estratégia, blefes e adrenalina? O Clube Astréa está trazendo para São Joaquim o seu tão aguardado Primeiro Torneio de Poker, um evento que promete agitar a cena de jogos de cartas na região. Marcado para o dia 23 de setembro de 2023, com início às 14h, o torneio acontecerá nas instalações acolhedoras do Clube Astréa, localizado no coração de São Joaquim, Santa Catarina.

Com a premissa de diversão e competição, o Primeiro Torneio de Poker do Clube Astréa é o lugar ideal para unir amigos, conhecer entusiastas do poker e desfrutar de um dia repleto de jogadas emocionantes.

Detalhes do Evento:

Data: 23 de setembro de 2023

23 de setembro de 2023 Horário: Início às 14h

Início às 14h Local: Clube Astréa, São Joaquim – SC

Formato e Inscrições:

O torneio receberá um máximo de 100 jogadores, então garanta sua vaga rapidamente. O valor de inscrição, conhecido como buy-in, é de R$ 75,00, incluindo um montante inicial de 20.000 fichas para cada jogador. Além disso, há a opção de REBUY por R$ 50,00, que também oferece 20.000 fichas, até o nível 8 do torneio. Já o ADD-ON, pelo valor de R$ 50,00, disponibiliza um acréscimo de 70.000 fichas.

Estrutura do Torneio:

O torneio seguirá uma estrutura de blinds (aumento das apostas mínimas) a cada 25 minutos, garantindo um equilíbrio entre as fases do jogo e possibilitando que os jogadores coloquem suas habilidades à prova.

Prêmios e Competição:

Além da emocionante competição, os jogadores também terão a chance de conquistar prêmios incríveis. Os prêmios serão anunciados no próprio dia do evento, adicionando uma camada extra de emoção e mistério ao torneio.

Inscrições e Contato:

Para garantir sua vaga e não ficar de fora dessa jogada emocionante, entre em contato pelo WhatsApp no número: 49 984 370 947. A equipe do Clube Astréa estará pronta para fornecer todas as informações necessárias e orientações para a inscrição.

Uma Tarde de Estratégia e Diversão:

O Primeiro Torneio de Poker do Clube Astréa está prestes a agitar São Joaquim e oferecer aos entusiastas do poker uma oportunidade de se reunirem, competirem e se divertirem em um ambiente acolhedor e competitivo. Prepare suas melhores jogadas, aprimore suas estratégias e junte-se a nós em uma tarde que promete ficar marcada na memória dos jogadores e fãs de poker de São Joaquim e arredores.