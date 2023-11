Jogos online X segurança: 5 dicas para se divertir sem estresse

Os jogos online são ótimas oportunidades para dar uma distraída, não é mesmo? Porém, precisamos pensar na segurança para a diversão não virar uma dor de cabeça. Por este motivo, vamos listar algumas dicas para se divertir sem estresse.

O Brasil é um dos países que mais sofrem com ataques cibernéticos. Para termos uma ideia, de acordo com o estudo feito pela Trend Micro, só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 85 bilhões de problemas com hackers . Por isso, precisamos tomar muito cuidado quando estamos jogando online, por exemplo. Então, se você gosta deste tipo de diversão, fique de olho nas nossas dicas.

Quando falamos em entretenimento na internet, temos diversas opções, concorda? Mas, nos últimos tempos, as casas de apostas estão ganhando um grande espaço e a cada dia aparece uma nova empresa. Portanto, é essencial buscarmos informações sobre o local que iremos nos divertir.

Confira algumas dicas para se divertir na internet sem estresse

Ambiente seguro é o principal objetivo das pessoas que buscam se divertir com jogos online. Porém, para conseguir isso é necessário tomar alguns cuidados para que a diversão não vire um stress. Afinal de contas, a tecnologia tem proporcionado várias oportunidades de distração no mundo digital.

Então, se você gosta de jogar online, separamos alguns cuidados abaixo:

1 – Tome cuidado com a sua senha

São tantas senhas que precisamos ter que, muitas vezes, acabamos utilizando a mesma para todas as plataformas ou até mesmo colocamos combinações fáceis com medo de esquecer. Isso pode trazer um grande problema.

Senha muito frágil pode te deixar mais vulnerável. Faça uma combinação de senha com letra maiúscula, minúscula e, se possível, coloque símbolos. Existem plataformas que ajudam pessoas a criar “senhas fortes”.

2 – Tenha certeza da segurança da plataforma

Vamos dar como exemplo os cassinos online, que estão em alta. A grande oferta acaba com que pessoas se aproveitem deste momento para aplicar golpes nas pessoas. Por esta razão, você precisa ter a certeza de que a plataforma que você utilizará para se divertir é realmente segura.

Para buscar informações, você poderá utilizar sites que dão dicas das melhores casas de apostas, poderá entrar em sites de reclamações ou até mesmo perguntar a um grupo de amigos para saber se alguém já jogou naquela casa de apostas.

Muitos sites oferecem cassino bônus para que a pessoa possa se divertir mais sem precisar investir tanto, porém, verifique sempre a confiabilidade de cada um.

Só coloque os dados e, principalmente, o seu dinheiro se estiver certeza de que é uma empresa séria e que você terá o seu dinheiro, em caso de ganho.

3 – Não clique em links suspeitos

Não temos ideia de quantos links suspeitos recebemos por dia, mas podemos dizer que são dezenas. Por este motivo, tome cuidado ao clicar em um link, principalmente, enquanto estiver jogando online.

Ao clicar em um link falso, pode ser uma porta de entrada para o hacker entrar na sua máquina ou smartphone e, por exemplo, conseguir invadir a sua conta bancária ou até mesmo aplicar o golpe do WhatsApp entre os seus contatos.

Se estiver com dúvida, procure na internet sobre o site que está sendo sugerido para você.

4 – Não mande os seus dados para ninguém

Dependendo da plataforma que usamos para jogar online, é necessário colocar alguns dados pessoais. Porém, tome cuidado caso alguém que identifique ser do site e solicitar os seus documentos, por exemplo. Tudo isso pode parecer muito claro, mas, algumas vezes, estamos distraídos e acabamos caindo em golpes simples.

Não compartilhe os seus dados com ninguém. Isso inclui os outros jogadores. Não conseguimos saber, realmente, quem é a pessoa que está do outro lado, não é mesmo? Portanto, é melhor prevenir do que depois ter um problema.

5 – Use nomes diferentes

Para que ninguém saiba realmente quem é você, uma das alternativas é usar pseudônimos . Assim, você ficará um pouco mais protegido.

Gostou das nossas dicas para se divertir sem estresse? Aproveite para contar nos comentários qual é a forma que você gosta de se divertir na internet.