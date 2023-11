Tecnologia de Text to Speech: O Que É e Como Funciona

A Internet por voz está aqui e está mudando a maneira como interagimos com nossos dispositivos. Por exemplo: um assistente inteligente pesquisará a Internet em busca de receitas e as lerá para você, a Siri pode dar direções em uma cidade desconhecida, e um robô de voz de atendimento ao cliente pode fornecer resultados sem demora. Podemos chamar isso de era da computação conversacional, e o final dessas conversas por parte do computador se deve a uma tecnologia digital de inteligência artificial chamada “text to speech (texto em voz)”.

Texto em voz é um tipo de tecnologia assistiva que lê em voz alta o texto digital. Às vezes, é chamado de tecnologia de “ler texto em voz alta“. Com um clique de um botão ou o toque de um dedo, o TTS pode pegar palavras em um computador ou outro dispositivo digital e convertê-las em áudio.

Como funciona o texto em voz? O texto em voz funciona com praticamente todos os dispositivos digitais pessoais, incluindo computadores, smartphones e tablets. Todos os tipos de arquivos de texto podem ser lidos em voz alta, incluindo documentos do Word, Pages e PDF. Até mesmo páginas da web online podem ser lidas em voz alta. A voz é gerada por computador, e a velocidade de leitura geralmente pode ser acelerada ou desacelerada. A qualidade da voz varia, mas algumas vozes soam humanas. Algumas ferramentas de TTS também têm uma tecnologia chamada Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR). O OCR permite que as ferramentas de TTS leiam em voz alta o texto de imagens. Por exemplo, você poderia tirar uma foto de uma placa de rua e ter as palavras na placa transformadas em áudio. Então, como implementar o texto em voz? Aqui estão algumas maneiras que podem ajudar:

Texto para voz integrado: Muitos dispositivos têm ferramentas de TTS integradas. Isso inclui desktops e laptops, smartphones e tablets digitais, e o Chrome. Você não precisa comprar aplicativos ou softwares especiais para usá-lo.

Aplicativos de texto para voz: Você também pode baixar aplicativos de TTS em seu dispositivo móvel. Esses aplicativos muitas vezes têm recursos especiais, como destaque de texto em cores diferentes e OCR.

Ferramentas online baseadas na web: Alguns sites têm ferramentas online de TTS. Por exemplo, alguns sites têm ferramentas de auxílio à leitura para ler a página em voz alta, e há uma ferramenta online para converter texto em voz online grátis , com usos ilimitados, várias vozes e suporte para vários idiomas, incluindo o português, que você pode experimentar esta ferramenta em Vidnoz .

Quais são os benefícios do texto em voz? Incluindo aprimorar a experiência do usuário e otimizar o processo de desenvolvimento, a tecnologia tem o poder de envolver seu público-alvo e despertar seu interesse por mais tempo.

Experiência de leitura personalizada

Um software de texto em voz que pode ler desde notícias até histórias para você? Pode maximizar a acessibilidade e proporcionar uma ótima experiência personalizada.

Capacidade multilíngue

Quer expandir seus negócios globalmente, mas não fala o idioma do seu mercado-alvo? A tecnologia de texto para voz converte seu conteúdo escrito em linguagem falada em vários idiomas, facilitando a comunicação com clientes e funcionários ao redor do mundo.

Consistência sonora

A consistência na voz da marca é crucial para manter uma imagem e reputação sólidas, e a tecnologia de texto para voz pode ajudar as empresas a manter uma voz de marca consistente, garantindo que todo o conteúdo de áudio seja entregue com um tom e estilo consistentes.

Clonagem de voz

A clonagem de voz é uma aplicação relativamente nova da tecnologia de texto para voz que cria uma voz de IA que soa como uma pessoa natural, seja uma celebridade ou um fundador de negócios. Se você deseja que sua marca se destaque e crie uma voz única que ressoe com seu público, considere explorar as possibilidades da clonagem de voz.

Aprendizado reforçado

O text to speech é especialmente benéfico para a aprendizagem. Como as crianças compreendem mais por meio de saídas visuais e auditivas, elas lembrarão e aprenderão mais facilmente quando puderem usar software de texto para voz.

Integração com IoT

A Internet das Coisas é uma das tecnologias mais populares, e com razão. No entanto, quando a IoT é combinada com TTS, ela pode proporcionar uma melhor experiência do usuário. Dessa forma, dispositivos alimentados por IoT podem interagir de maneira produtiva com os usuários.

Assistência por voz

Os clientes esperam experiências personalizadas, e a tecnologia de texto para voz pode criar uma experiência mais personalizada e humana para seus clientes. Também pode aprimorar assistentes de voz e chatbots, tornando-os mais amigáveis e eficientes.

Soluções de dublagem

Com a demanda crescente por talentos de dublagem de alta qualidade, encontrar o talento de dublagem certo pode ser difícil. Felizmente, a tecnologia de texto para voz oferece uma solução que pode produzir dublagens de alta qualidade sem a necessidade de atores de voz caros.

Texto em voz permite que as pessoas desfrutem de áudio e também oferece a opção de ler conteúdo a qualquer momento, em qualquer lugar, transferindo o conteúdo da tela do computador para qualquer ambiente conveniente para os leitores. O texto em voz também pode ser uma ferramenta muito útil para pessoas com deficiência visual. Para aqueles que acessam conteúdo em dispositivos móveis, nem sempre é fácil ler grandes quantidades de conteúdo em uma tela pequena. É muito mais fácil fazer isso usando software de text to speech. Permite que as pessoas obtenham as informações que desejam sem o inconveniente de rolar extensivamente.

A tecnologia de texto em voz facilita para todos o acesso a conteúdo online em dispositivos móveis. Como em qualquer nova tecnologia, pode haver alguns obstáculos ao implementar uma solução de texto para voz, mas os benefícios valem a pena. Comece a explorar o mundo das soluções de texto em voz hoje!