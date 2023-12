O que o miado do seu gato quer dizer?

A diferenciação entre um miado e outro pode ser feita a partir do som, comprimento e frequência, além da própria postura do pet

Segundo especialistas, apesar de ser uma vocalização típica de qualquer bichano, o

miado é uma forma de comunicação usada pelos gatos para “dialogar” com os seres

humanos – já que, obviamente, eles não falam a nossa língua.

Estima-se que o felino consiga emitir mais de 70 tipos de miados. No entanto, há

alguns que, além de serem mais frequentes, são também mais fáceis de distinguir,

como aquele que o pet pede para trocar a caixa de areia para gato ou ainda para

chamar a atenção do seu tutor.

Pensando nisso, vamos mostrar os principais tipos de miados e o que cada um

deles quer dizer, considerando cada situação. Isso vai ajudar a melhorar a

comunicação entre você e seu bichano, especialmente se você for um pai ou mãe

de pet de primeira viagem.

Tipos de miados de gato

Para diferenciar um miado do outro, é preciso prestar atenção no som emitido, no

comprimento e na frequência da vocalização. Isso porque existem diferenças que

tanto podem ser mais marcantes e evidentes quanto mais sutis.

Ao mesmo tempo, é necessário avaliar a postura do animal. Ele está se esfregando

nas suas pernas enquanto mia? Ou está numa posição de ataque? Ele parece

tranquilo ou agitado? Ele está caminhando em volta de um lugar específico ou está

atrás de você?

Com todas essas informações, é possível chegar a uma conclusão mais ou menos

certeira do real significado do miado do seu gato. A seguir, conheça os principais

deles.

Miado de filhote

Entre a terceira ou quarta semana de vida, os gatos começam a miar. Nessa fase, o

miado geralmente é mais agudo e curto, indicando que eles estão sentindo frio oufome. Caso o animal seja separado da ninhada e da mãe muito precocemente,

também é comum que ele emita esse tipo de som.

Miado de fome

Os gatos também miam quando estão com fome e esse som tanto pode ser alto

quanto baixo, mas no geral é mais curto. Observe se ele não está rodeando o lugar

onde está o comedouro ou a ração, por exemplo. Se o bichano emite esse mesmo

som sempre antes das refeições, com certeza, esse miado é de fome.

Miado manhoso

Agora, há momentos em que o gato mais quer é a atenção do dono. Por isso, o

miado vai ser mais longo, mas também mais suave: é o chamado miado manhoso,

que pode vir acompanhado do ronronar e do enroscar nas pernas do tutor.

Miado de dor

Já se o seu gato está miando alto, de maneira prolongada e repetitiva, é preciso

analisar a situação com mais cuidado, porque ele pode estar sentindo algum tipo de

dor ou incômodo, algo que costuma vir acompanhado de mudanças no

comportamento habitual do pet. Na dúvida, é bom levá-lo ao veterinário.

Miado de raiva

Quando o gato está bravo, ele pode demonstrar isso através do miado, que se

apresenta de modo mais longo e agudo. A depender da situação, ele pode ser

emitido junto de grunhidos, rosnados e, em casos de maior irritabilidade, de patadas.

Miado de gato no cio

Um som melancólico que mais parece um choro ou lamento é a melhor definição do

miado de gatos no cio. É um som bastante incômodo, pois costuma ser bastante alto

e é uma forma das fêmeas atraírem os machos para procriarem. Durante o ato

sexual, os sons costumam ser ainda mais escandalosos e agudos.

Gargarejo

Um som bastante peculiar e que chega a ser engraçado é o gargarejo, uma espécie

de miado curto e gaguejante que o gato emite e que reflete um misto de excitação e

frustração em situações em que ele quer algo (como pegar um pássaro ou uma

borboleta na janela), mas não consegue.