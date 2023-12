Desconto de até 30% na taxa de administração do Consórcio Sicredi vai até final do mês

O consórcio é uma maneira prática, econômica e segura para tirar os planos do papel.

Com uma carteira de consórcios de mais de R$ 30 bilhões em 2023, o Sicredi, Instituição Financeira Cooperativa do Brasil, com presença nacional, oferece desconto de até 30% na taxa de administração do produto. O consórcio oferece opções para comprar um carro novo, comprar um imóvel, fazer uma viagem dos sonhos e muito mais. Esta é uma maneira prática, econômica e segura para os associados realizarem seus sonhos.

O consórcio é a opção ideal para quem quer aumentar seu patrimônio de forma planejada e econômica. O primeiro passo é realizar uma simulação de acordo com o bem que seja comprar. Esta simulação pode ser feita pelo site sicredi.com.br/consorcio/simulador/ e assim que for finalizada a contratação o associado participa das assembleias mensais, em que é possível dar um lance, aumentando as chances de ser contemplado antes do final do grupo. Por fim, ao ser contemplado, o associado poderá utilizar a sua carteira de crédito para adquirir o bem ou serviço desejado.

As vantagens de se realizar um consórcio vão desde a liberdade de escolher o bem/serviço que melhor atende a sua necessidade, até a organização financeira, já que é uma boa opção para quem tem dificuldade de poupar dinheiro, pois o associado assume um compromisso de pagar mensalmente as parcelas e ainda a comodidade de ter as parcelas debitadas automaticamente da conta corrente.

“Esta é uma ótima opção para o associado que quer tirar aquele sonho do papel, com o desconto que vai até o final do mês de dezembro. Temos excelentes taxas e a segurança no negócio de quem está no mercado e com administradora própria. Da viagem à casa própria, o consórcio Sicredi está junto com você em todas as etapas da sua vida”, afirma Felipe Cardoso Damiani, Assessor de Negócios da Sicredi Altos da Serra RS/SC.

São diferentes tipos de consórcios oferecidos pelo Sicredi, dependendo dos objetivos de cada associado. Com parcelas que cabem no bolso, não é cobrado juros, apenas a taxa de administração no momento da contratação e o fundo de reserva. Além disso, ao ser contemplado, o associado pode utilizar a sua carta de crédito para realizar a compra do bem ou serviço à vista, tendo a possibilidade de negociar valores e conseguir outros benefícios. Saiba mais sobre os consórcios Sicredi em sicredi.com.br/consorcios/.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em todos os estados com mais de 2,6 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).