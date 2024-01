A roleta da sorte chamada futebol brasileiro

Apenas os seis clubes de futebol brasileiros com as maiores torcidas somam a quantidade exorbitante de aproximadamente 125 milhões de pessoas, de acordo com números revelados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) neste ano.

O Flamengo continua na liderança do ranking, com uma vantagem considerável do segundo colocado Corinthians. O São Paulo ocupa a terceira colocação, enquanto o Palmeiras ganhou posições devido a sequência de títulos nos últimos anos.

O Vasco, apesar do histórico recente de quedas e lutas contra o rebaixamento, aparece no quarto lugar, seguido pelo Grêmio;

Top 6 de torcidas mais numerosas do futebol brasileiro

Flamengo: 45,28 milhões Corinthians: 32,20 milhões São Paulo: 17,03 milhões Palmeiras: 15,37 milhões Vasco: 8,72 milhões Grêmio: 6,64 milhões

Além dos milhões de apaixonados, esses e outros 13 clubes que disputaram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro neste ano tem outro detalhe em comum: todos possuem patrocínios de plataformas de jogos online. O Cuiabá foi a exceção.

Desde a legalização das apostas online no país em dezembro de 2018, as empresas desse setor se tornaram importantes parceiras das equipes de futebol. De acordo com levantamento da Neo Brands e publicado pelo site Poder360, o valor total investido por players do setor totalizou R$ 327 milhões apenas em 2023.

Na maioria das vezes, as empresas desejam estampar suas marcas nas camisas dos clubes. Os lugares mais escolhidos são omoplata, costas, calção e parte central da camisa.

Essa forte procura para vincular as marcas de jogos online com os clubes que estão na elite do futebol nacional se deve a busca de ampliar a visibilidade e a utilizar a popularidade das agremiações esportivas para acelerar esse processo de identificação com o público.

Vale salientar que esses contratos não se limitam a inserção de marcas em camisas de times de futebol, mas contemplam ativações em redes sociais e ações especiais online e off-line.

A emocionante roleta do futebol

Quando se pensa em todos os aspectos dentro e fora de campo, o futebol possui algumas similaridades com um jogo de sorte. Afinal, o imponderável sempre pode acontecer como, por exemplo, a queda absurda de rendimento do Botafogo após liderar o Campeonato Brasileiro por boa parte das rodadas e com ampla vantagem diante dos rivais. O título acabou ficando com o Palmeiras, assegurado na última rodada.

Outro fato curioso foi o rebaixamento do Santos pela primeira vez em sua história, justamente, no ano de homenagem do Rei Pelé. Lembrando que o melhor jogador da história faleceu em dezembro de 2022.

Portanto, girando incessantemente ano após ano, a roleta da fortuna do futebol brasileiro gera expectativas e incertezas, criando um espetáculo que vai muito além do campo. Cada partida é como uma nova rodada, onde as apostas estão feitas, mas o resultado final permanece uma incógnita até o último apito do árbitro.

O elemento de sorte permeia cada aspecto desse jogo apaixonante. A bola, como a bolinha metálica saltando de número em número na roleta, dança nos pés dos jogadores, às vezes seguindo trajetórias imprevisíveis. Lesões, decisões de árbitros questionáveis e momentos de genialidade individual são os giros que determinam os destinos dos clubes e de seus torcedores.

Além disso, a menção a roleta – sobretudo a roleta online – faz muito sentido devido às preferências dos brasileiros. Atualmente, os jogos de cassino online correspondem a uma fatia considerável do mercado nacional, enquanto as apostas esportivas equivalem a um terço. A informação faz parte de uma pesquisa recente da ENV Media.

Com a impossibilidade de se aventurar em uma roleta no formato presencial, o brasileiro se tornou um apreciador tanto de jogos de roleta online quanto de roleta ao vivo. De acordo com relatórios recentes da plataforma KTO, as duas modalidades estão entre as mais jogadas mensalmente.

A popularidade da roleta online entre os brasileiros

Conforme as informações da plataforma, a roleta aparece na terceira posição no ranking das categorias de jogos mais jogadores com 19,27% dos jogadores ativos, além de corresponder a 0,86% das rodadas jogadas.

A liderança ficou com os slots, seguido pelos crash games. O Top 5 inclui ainda bingo e o game show (dados completos no gráfico abaixo).

Alguns dos jogos de mesa – ou seja, roleta, bacará, pôquer, blackjack e jogos não classificados de outra forma – incluem “automáticas”, “first-person” (jogos em primeira pessoa) e simulações de vídeo.

Mas a maior parte destes clássicos de “cassino” são preferidos e jogados sobretudo com um dealer ao vivo e em ambientes de estúdio envolventes. Isto também se aplica ao Bingo, onde a maioria dos melhores jogos são ambientados em estúdios ao vivo.

Na KTO em outubro, a roleta ao vivo foi a categoria mais popular, com três dos cinco principais títulos. Se você é novo no cassino ao vivo, recomendamos que experimente o Roleta Relâmpago Brasileira, que se destacou como o título de cassino ao vivo mais popular, atraindo quase o dobro do número de jogadores em comparação com o segundo jogo mais popular.

Conclusão

No fim de mais uma temporada nos gramados brasileiros e com a perspectiva de crescimento contínuo do mercado brasileiro de jogos, a tendência é que esses segmentos continuem muito próximos em 2024.

Assim como na roleta, mas a sorte muitas vezes é a verdadeira protagonista no esporte mais popular do país. Times astutos planejam meticulosamente cada movimento, treinadores desenvolvem táticas intricadas, mas o imponderável permanece como uma constante, adicionando um toque de imprevisibilidade que faz do futebol brasileiro uma roleta única.

A variedade de resultados é vasta, desde a êxtase da vitória à decepção da derrota, passando pelo empate, um ponto intermediário que mantém a expectativa viva. Cada temporada é uma série de rodadas, cada campeonato uma sequência de giros, proporcionando uma montanha-russa emocional que mantém os corações dos torcedores acelerados.