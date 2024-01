O verão é melhor com uma Camiseta Básica Hering

Sol, calor, férias na praia ou nas montanhas. É verão, a estação mais bacana do ano, e o mais importante é escolher camisetas para se sentir confortável refletindo o estilo pessoal. Seja pelo tipo de corte da peça ou pela gola, uma camiseta básica Hering é uma peça que não pode faltar, simples de combinar e com algumas nuances que a fazem única. A famosa Cía. Hering foi criada pelos irmãos Bruno e Hermann, membros de uma família de tecelões na Alemanha. Com toda a família reunida na então colônia de Blumenau, a família Hering passou por dificuldades ao tentar abrir um negócio em um local onde faltava quase tudo como matéria-prima. Mas o espírito empreendedor e a ousadia foram a chave. Perduraram e estão presentes na Companhia Hering, uma das maiores empresas de design de vestuário do Brasil. Simbolizada pelo “peixinho”, tornou-se uma das marcas mais conhecidas e queridas pelos brasileiros. Atualmente possui cinco marcas em seu portfólio, lançam seis coleções anuais e atendem de norte a sul do país com um monte de pontos de venda e diversidade de produtos.

A importância de uma boa coleção

Todo bom guarda-roupa masculino que se preze deve ter uma boa coleção de camisetas. As de manga comprida são uma opção estilosa e versátil. Se pode optar por estilos sólidos e combiná-los com jeans para um look casual. Aquelas com detalhes sutis, como bolsos pequenos ou costuras decorativas, adicionam um toque de classe ao visual. Clássicos entre os clássicos, as informais camisetas de algodão são muito fáceis de combinar. Para este tipo de t-shirts o melhor é sempre optar pela qualidade, pois há um grande mercado de roupas de baixo custo mas a qualidade é cada vez pior. As pólo são um clássico entre as camisetas de manga curta, ideais para todas as idades, são mais formais que um básico e menos que uma camisa. O diferencial é a gola em V abotoada e com lapela. As estampadas são outro estilo popular, seja com frases ou desenhos, dá um ar divertido. As listradas são uma opção atemporal e sofisticada. As camisetas com mensagens ou logotipos fazem referência a estilos de vida, hobbies ou esportes, dando um toque de personalidade a cada look. As raglans são as que têm mangas de cor diferentes do corpo da peça, ótimas para usar com jeans. As sem mangas são perfeitas para praticar esportes, ideais para mostrar ombros e braços.

Hering presente até em causas sociais

No ano passado a Hering trouxe mais uma edição de sua já famosa campanha para destacar a maior festa popular do mundo, o Carnaval. Na que foi sua quarta edição, o foco ficou nas costureiras, dançarinos, carnavalescos, músicos, criadores e foliões dos famosos e tradicionais blocos ‘Homem da Meia-Noite’, criado em Olinda, e ‘Olodum’, nascido no Pelourinho, em Salvador e que se tornou um dos maiores representantes da cultura afro brasileira pelo mundo. Já no carnaval carioca, a representante foi a Portela, escola que com 22 títulos detém o de maior campeã do Rio de Janeiro. Junto a esse lançamento, a Hering reiterou seu compromisso com as causas sociais, já que a campanha ficou vinculada ao apoio a essas instituições e comunidades no carnaval, por meio de incentivos financeiros e iniciativas para fortalecer sinergias entre a marca e parceiros.