D’alture foi palco para Baile de Máscaras durante a comemoração do aniversário da empresária Tulia Mattos

A Vinícola D’alture, de São Joaquim, foi o palco escolhido para sediar um inédito Baile de Máscaras para a comemoração do aniversário de 66 anos da empresária Túlia Mattos.

Foi um evento memorável que ocorreu na noite desta última sexta (14) com amigos e familiares. A começar pela chegada com o serviço de Valets no já ampliado estacionamento da Vinícola.

Na porta de entrada um saxofonista e um Lord recepcionavam os convidados que eram levados a escolher suas máscaras. Adentrando pelo túnel principal da D’alture, era possível chegar ao hall das escadas onde era possível ver um Dama de Drinks , uma personagem lúdica que servia o primeiro espumante da noite em taças envoltas de seu próprio vestido.

No salão de eventos uma magistral decoração de tulipas, arranjos florais e um surpreendente buffet com base de Racleteria Suiça, Menu de Antepastos, Ilha de Verrines, Finger Foods um Menu Degustação. Na madrugada um consommé, picolés e maravilhosos doces.

A aniversariante linda e radiante fez a entrada no salão principal para receber os parabéns dos convidados. Para abrir a pista Túlia dançou um lindo bolero muita aplaudida pelos convidados elegantemente vestidos à Black Tie e de máscaras.

A animação ficou por conta da suntuosa Banda Matusa que costurou ritmos desde clássicas marchinhas de carnaval, músicas tradicionalistas e o bom e o velho Rock and Roll.

Enfim, o ineditismo do evento do Baile de Máscaras em uma esplêndida Vinícola como é a D’alture e seus magníficos Vinhos de Altitude, foi uma verdadeira obra de arte sob a produção da cerimonial Maysa Zanette Coral. Que juntamente com sua equipe de recepcionistas fizeram com que os convidados se sentissem muito bem-vindos nesta noite de gala.

A aniversariante juntamente com seus familiares agradecem a presença de todos que ali estiveram prestigiando esta data tão importante.

Todos os agradecimentos a:

Vinícola D’alture

Produção e Cerimonial Maysa Zanette

Decoração Lucas Avi

Buffet Styllus Chef Leno

Fotos Rodrigo Rocha

Filmagem Belvedere Films

Barterbers Ejk

Personagens Lúdicos Miriam Ávila Producoes

Banda Matusa

Dj Guto de Oliveira

Doces Mayra Pauli

Bolo Fátima Anselmo

Bolo Artístico Wandrea Mattos

Petit Four Jacira Pereira

Picolés Cacau Show

Recreação Tia Mary Pinturas e Recreação Espaço Kids

Valets Deyk Prestadora Serviços

Transfer Duda Tur

Vestidos Marlise Dumke

Suelen Amorim

Produçao Lúcio Damiani

Veja o Vídeo:

Veja as imagens do Baile de Máscaras:

Clique nas imagens para abrir a galeria…